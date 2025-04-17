https://ria.ru/20250417/aeroport-2011847340.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:03:00+03:00

2025-04-17T16:03:00+03:00

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волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество