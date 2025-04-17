https://ria.ru/20250417/aeroport-2011847340.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:03:00+03:00
2025-04-17T16:03:00+03:00
2025-04-17T16:11:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_048be932bffb08cdee20498778daec90.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824854137_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5b56b0045183969977208d26f5a476c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда