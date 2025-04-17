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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2025
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16:03 17.04.2025 (обновлено: 16:11 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/aeroport-2011847340.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.04.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:03:00+03:00
2025-04-17T16:11:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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