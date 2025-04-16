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Путин освободил Коновалова от должности полпреда в Конституционном суде - РИА Новости, 16.04.2025
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19:49 16.04.2025 (обновлено: 21:31 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukaz-2011672537.html
Путин освободил Коновалова от должности полпреда в Конституционном суде
Путин освободил Коновалова от должности полпреда в Конституционном суде - РИА Новости, 16.04.2025
Путин освободил Коновалова от должности полпреда в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя президента России в КС РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:49:00+03:00
2025-04-16T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя президента России в КС РФ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. В среду на заседании Совфед назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. "Освободить Коновалова Александра Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации в связи с назначением на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации", - говорится в указе. Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде.
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политика, россия, республика башкортостан, александр коновалов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Башкортостан, Александр Коновалов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин освободил Коновалова от должности полпреда в Конституционном суде

Путин подписал указ об освобождении Коновалова от должности в КС России

© Фото : Анатолий Романов Александр Коновалов
 Александр Коновалов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Анатолий Романов
Александр Коновалов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Коновалова от должности полномочного представителя президента России в КС РФ.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В среду на заседании Совфед назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ.
"Освободить Коновалова Александра Владимировича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации в связи с назначением на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации", - говорится в указе.
Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде.
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ПолитикаРоссияРеспублика БашкортостанАлександр КоноваловВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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