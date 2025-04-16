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NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей - РИА Новости, 16.04.2025
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13:39 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ssha-2011562987.html
NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей
NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей - РИА Новости, 16.04.2025
NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей
Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:39:00+03:00
2025-04-16T13:39:00+03:00
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сша
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африка
дональд трамп
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ государственного департамента страны. "Администрация Трампа рассматривает планы по закрытию десяти посольств и 17 консульств, а также сократить или уплотнить нескольких других иностранных миссий", - говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ госдепа, с которым ознакомилось издание. Газета отмечает, что в результате подобных изменений присутствие США сократится "почти на каждом континенте": предлагается закрыть шесть посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, Лесото, ДРК и Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и в Мальте, а также дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах. Также возможно закрытие пяти консульств во Франции, двух в Германии и еще двух - в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), еще несколько дипмиссий могут быть закрыты в Греции, Италии и Португалии. "Также предлагается либо значительно сократить, либо вовсе закрыть американское посольское присутствие в Могадишу в Сомали, и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, сократив при этом расходы на дипломатические представительства в Багдаде и Эрбиле в Ираке. Также предлагается консолидировать консульскую поддержку в странах с несколькими консульствами - например, в Японии и Канаде - в одном месте", - пишет газета. Ранее издание уже сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.
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в мире, сша, ирак, африка, дональд трамп
В мире, США, Ирак, Африка, Дональд Трамп
NYT: США планируют закрыть почти 30 дипмиссий за границей

NYT: администрация Трампа планирует закрыть почти 30 дипмиссий за границей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть почти 30 дипломатических миссий за границей, сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ государственного департамента страны.
"Администрация Трампа рассматривает планы по закрытию десяти посольств и 17 консульств, а также сократить или уплотнить нескольких других иностранных миссий", - говорится в публикации со ссылкой на внутренний документ госдепа, с которым ознакомилось издание.
Газета отмечает, что в результате подобных изменений присутствие США сократится "почти на каждом континенте": предлагается закрыть шесть посольств в Африке - в ЮАР, Эритрее, Гамбии, Лесото, ДРК и Южном Судане, два посольства в Европе - в Люксембурге и в Мальте, а также дипломатические миссии в Гренаде и на Мальдивах. Также возможно закрытие пяти консульств во Франции, двух в Германии и еще двух - в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), еще несколько дипмиссий могут быть закрыты в Греции, Италии и Португалии.
"Также предлагается либо значительно сократить, либо вовсе закрыть американское посольское присутствие в Могадишу в Сомали, и закрыть Багдадский центр дипломатической поддержки в Ираке, сократив при этом расходы на дипломатические представительства в Багдаде и Эрбиле в Ираке. Также предлагается консолидировать консульскую поддержку в странах с несколькими консульствами - например, в Японии и Канаде - в одном месте", - пишет газета.
Ранее издание уже сообщало о том, что госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем.
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