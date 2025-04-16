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Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ
Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий поступать из колледжей в вузы по результатам вступительных испытаний только на схожую... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:10:00+03:00
2025-04-16T15:10:00+03:00
2025-04-16T15:55:00+03:00
общество
совет федерации рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий поступать из колледжей в вузы по результатам вступительных испытаний только на схожую специальность. Закон устанавливает право приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, сходной с той, на которую они поступают в вузы. Все остальные граждане, имеющие среднее профессиональное образование, будут приниматься на обучение по результатам Единого государственного экзамена. Соответствие профиля обучения на СПО программам бакалавриата или специалитета будет устанавливаться вузами, отмечается в документе.
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общество, совет федерации рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Совет Федерации РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ
СФ одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ студентов колледжей