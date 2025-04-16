https://ria.ru/20250416/sf-2011588361.html

Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ

Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон, регулирующий поступление в вузы без ЕГЭ

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий поступать из колледжей в вузы по результатам вступительных испытаний только на схожую... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:10:00+03:00

2025-04-16T15:10:00+03:00

2025-04-16T15:55:00+03:00

общество

совет федерации рф

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий поступать из колледжей в вузы по результатам вступительных испытаний только на схожую специальность. Закон устанавливает право приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета в вузы по результатам вступительных испытаний только для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, сходной с той, на которую они поступают в вузы. Все остальные граждане, имеющие среднее профессиональное образование, будут приниматься на обучение по результатам Единого государственного экзамена. Соответствие профиля обучения на СПО программам бакалавриата или специалитета будет устанавливаться вузами, отмечается в документе.

https://ria.ru/20250414/shkola-2011133523.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, совет федерации рф, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование