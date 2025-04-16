https://ria.ru/20250416/konovalov-2011523741.html

Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда

Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда

Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:37:00+03:00

2025-04-16T10:37:00+03:00

2025-04-16T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. Кандидатуру Коновалова предложил президент РФ Владимир Путин. Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде. -0-

https://ria.ru/20250203/putin-1997169039.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, республика башкортостан, александр коновалов, владимир путин, совет федерации рф