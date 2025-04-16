https://ria.ru/20250416/konovalov-2011523741.html
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:37:00+03:00
2025-04-16T10:37:00+03:00
2025-04-16T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. Кандидатуру Коновалова предложил президент РФ Владимир Путин. Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика башкортостан, александр коновалов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Башкортостан, Александр Коновалов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед назначил экс-главу Минюста Коновалова судьей Конституционного суда