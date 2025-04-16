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Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда - РИА Новости, 16.04.2025
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10:37 16.04.2025
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Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда
Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:37:00+03:00
2025-04-16T10:37:00+03:00
политика
россия
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александр коновалов
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ. Кандидатуру Коновалова предложил президент РФ Владимир Путин. Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде. -0-
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политика, россия, республика башкортостан, александр коновалов, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Башкортостан, Александр Коновалов, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Совфед назначил экс-главу Минюста судьей Конституционного суда

Совфед назначил экс-главу Минюста Коновалова судьей Конституционного суда

© Фото : Анатолий Романов Бывший министр юстиции Александр Коновалов
Бывший министр юстиции Александр Коновалов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Анатолий Романов
Бывший министр юстиции Александр Коновалов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед на заседании в среду назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова судьей Конституционного суда РФ.
Кандидатуру Коновалова предложил президент РФ Владимир Путин.
Александр Коновалов - действительный государственный советник юстиции РФ, занимал должности прокурора Республики Башкортостан, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, министра юстиции России, с 2020 года - полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде. -0-
Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Путин освободил Вуколова от должности замминистра юстиции
3 февраля, 18:37
 
ПолитикаРоссияРеспублика БашкортостанАлександр КоноваловВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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