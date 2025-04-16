https://ria.ru/20250416/istoriya-2011414889.html

Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза

Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза - РИА Новости, 16.04.2025

Восемьдесят лет назад Красная армия приступила к созданию Евросоюза

Главная по европейской международной деятельности (зачеркнуто) — по суете вокруг Украины — Кая Каллас нашла (наконец-то) время и место, чтобы пригрозить лидерам РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:55:00+03:00

европа

кайя каллас

георгий жуков

иван конев

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

аналитика

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Главная по европейской международной деятельности (зачеркнуто) — по суете вокруг Украины — Кая Каллас нашла (наконец-то) время и место, чтобы пригрозить лидерам европейских стран (всех, а не только членов еэсовского блока), чтобы те даже и не думали о присутствии на параде Победы в Москве.Заявила об этом эстонская политикесса в Люксембурге, стране, хоть и карлике, но выполнившей педантично установки германских нацистов. Великое герцогство было объявлено judenfrei ("юденфрай" — "очищенным от евреев") 19 октября 1941 года. Страна, в которой Каллас появилась на свет, стала, и тоже официально, "очищенной от евреев" в январе 1942-го.Когда в эти дни еэсовские говорят о нынешней Европе, и время, и место, и гражданство этих общеевропейских политиков имеет смысл помещать в исторический контекст.Этим людям — и тем, кто произносит подобные угрозы, и тем, кто их безропотно публикует — нужно, видимо, напомнить, кто определял судьбу континента и кто был причастен к созданию их "райского сада", зажиточного и сытого.Ранним утром ровно 80 лет назад, 16 апреля 1945 года, войска 1-го Белорусского, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов под командованием наших великих маршалов Георгия Жукова, Ивана Конева и Константина Рокоссовского по приказу Ставки пошли в наступление на логово германского нацизма. Так началась Берлинская наступательная операция, финалом которой стало подписание Акта о безоговорочной капитуляции рейха. "Тысячелетнего", как его называли нацистские изуверы, но побежденного нами на двенадцатом году существования.Тем, кто думает, что наша Победа в Великой Отечественной войне была уже тогда предрешена, тоже стоит напомнить исторический контекст.Красная армия за три месяца до начала наступления на Берлин вмешалась по просьбе союзников в их битву с вермахтом во французских Арденнах (это совсем рядом с общеевропейским Брюсселем, всего 140 с небольшим километров), начав Висло-Одерскую операцию на две недели ранее планируемого срока.Мы спасли англичан и американцев, которых в противном случае ждала неминуемая катастрофа: к тому моменту восемьдесят тысяч их солдат были пленены гитлеровцами. Германским нацистам не оставалось ничего, кроме как перебросить тринадцать дивизий с Западного — второго — фронта, на первый — Восточный фронт. В то же самое время, как мы начали перемалывать и эти дивизии тоже, западники и гитлеровские эмиссары искали возможность заключить сепаратный мир на этом, их втором фронте. Это дало бы возможность дополнительной переброски на Восточный фронт еще нескольких десятков дивизий.Собственно, хоть верховодили в тех дискуссиях с нацистами и американцы, но больше всего в сепаратном мире нуждались — после германских бонз — как раз западноевропейцы, то есть нынешние общеевропейцы.Они хотели сохранить все, как было, только чтобы им за это ничего не было. А лозунги были такие — "поставить преграду красноармейским большевистским полчищам". Скажите, чем это отличается от сегодняшней общеевропейской мантры "поставить преграду российскому агрессивному влиянию"? Ничем? Вот именно.Про "агрессию", "насилие", "военные преступления" громче всех — в точном соответствии с законом психологических проекций — говорят как раз потомки агрессоров, насильников и военных преступников. Покровители нынешних нацистов. Тех самых, что с гордостью показывают всей западной медийке татуировки с гитлеровской символикой, ничуть этого не стесняясь.Если это помогает нанести, по представлениям нынешних общеевропейцев, хоть малейший ущерб нам, то и нацизм идет в ход и в дело.Но как бы ни пыхтели и ни брызгали ядом те, кто пытается ревизовать не только историю нашего подвига, и даже, пусть и косвенно, отвергая наш вклад в Победу над германскими нацистами, готов поставить под сомнение и решения трибунала в Нюрнберге, нашу Победу отменить у них не получается.Поскольку они сами ей всем обязаны. Вплоть до собственной жизни. Вплоть до создания их общеевропейского "райского сада".Красная армия, ее солдаты, ее офицеры, ее командиры, ее генералы и ее маршалы Европу спасли. Тем самым определив судьбу континента.Мы Европу освободили. Без этого нашего определения и понимания судьбы Европы ее, такой объединенной, такой красивенькой, еще совсем недавно сравнительно ухоженной и пока относительно сытой, просто не было бы.Не было бы так ненавидящей нас сегодня Польши, которую "культурная немецкая нация" лишила государственности. Не было бы воинственно против нас настроенной Чехии. Как и Моравии с Богемией, которые получили от гитлеровцев статус протекторатов, тоже бы не было.За Европу, которую сегодня представляют политикессы вроде фон дер Ляйен и Каллас, клали жизни, освобождая Берлин и Таллин, те, кого эти деятельницы и ненавидят, и боятся.Это красноармейцы, это русские, это советские люди проливали свою кровь, чтобы в конечном итоге был бы создан фундамент нынешнего европейского сообщества.Вот о чем хочется напомнить брюссельским в день, когда 80 лет назад началась операция Красной армии по окончательному освобождению Европы от германского нацизма.

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европа, кайя каллас, георгий жуков, иван конев, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, аналитика