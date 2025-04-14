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ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас - РИА Новости, 14.04.2025
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16:57 14.04.2025 (обновлено: 17:08 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/parad-2011192041.html
ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас
ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас - РИА Новости, 14.04.2025
ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас
ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве, и сам не планирует участвовать, сообщила на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:57:00+03:00
2025-04-14T17:08:00+03:00
в мире
москва
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кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве, и сам не планирует участвовать, сообщила на пресс-конференции в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас. "На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 мая в Москве скорее всего не будет с европейской стороны", - сказала она. Каллас также добавила, что до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется. "Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве", - пояснила она.
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в мире, москва, люксембург (округ), кайя каллас, евросоюз
В мире, Москва, Люксембург (округ), Кайя Каллас, Евросоюз
ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас

Каллас не приветствует участие стран-кандидатов в ЕС в параде 9 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве, и сам не планирует участвовать, сообщила на пресс-конференции в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас.
«
"На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 мая в Москве скорее всего не будет с европейской стороны", - сказала она.
«
Каллас также добавила, что до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется. "Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве", - пояснила она.
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