https://ria.ru/20250414/parad-2011192041.html

ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас

ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас

ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве, и сам не планирует участвовать, сообщила на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:57:00+03:00

2025-04-14T16:57:00+03:00

2025-04-14T17:08:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве, и сам не планирует участвовать, сообщила на пресс-конференции в Люксембурге глава евродипломатии Кая Каллас. "На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 мая в Москве скорее всего не будет с европейской стороны", - сказала она. Каллас также добавила, что до стран-кандидатов в ЕС также было доведено, что их участие в мероприятиях в Москве также не приветствуется. "Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве", - пояснила она.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000911675.html

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