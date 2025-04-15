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Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск
Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск - РИА Новости, 17.04.2025
Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск
Участники велопробега, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли из Ташкента в казахстанский Уральск, далее они... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-15T16:56:00+03:00
2025-04-15T16:56:00+03:00
2025-04-17T12:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
алексей грубый
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АЛМА-АТА, 15 апр - РИА Новости. Участники велопробега, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, прибыли из Ташкента в казахстанский Уральск, далее они планируют посетить несколько российских городов, чтобы к 9 мая достичь Москвы, сообщает во вторник пресс-служба посольства России в Казахстане. В Уральске с инициатором велопробега, известным узбекским оперным певцом и путешественником Хурсандом Шеровым встретились генеральный консул России в Уральске Алексей Грубый и вице-консул, руководитель Русского дома в Уральске Константин Погорельский. "Преодолев просторы Казахстана с юга на север, энтузиасты планируют проследовать из Уральска дальше до российских городов: Оренбурга, Самары, Ульяновска, Пензы, Рязани, Твери, Волоколамска, завершив пробег 9 мая в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства. Сообщается, что в Казахстане к велопробегу присоединились местные велотуристы Кайрат Иргизбаев и Жумабай Утаргалиев. Второму участнику - 70 лет, но он полон сил, чтобы преодолеть маршрут. Как отметили в посольстве, цель велопробега - выразить уважение к ветеранам и мотивировать молодежь на сохранение исторической памяти. "Сотрудники Генерального консульства пожелали мужественным людям спокойной дороги и успешного достижения поставленных ими благородных целей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/peskov-2011151776.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, алексей грубый, казахстан, россия, ташкент, кайрат, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Алексей Грубый, Казахстан, Россия, Ташкент, Кайрат, В мире
Участники велопробега в честь 80-летия Победы прибыли в Уральск
Участники велопробега в честь юбилея Победы прибыли в Уральск и поедут в Москву