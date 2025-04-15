https://ria.ru/20250415/rossija-2011292054.html

Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах

Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах - РИА Новости, 15.04.2025

Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах

Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" пройдет 12 июня в четырех городах, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T09:12:00+03:00

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россия

москва

санкт-петербург

екатеринбург

ольга бузова

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" пройдет 12 июня в четырех городах, сообщила пресс-служба мероприятия."Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" в восьмой раз состоится 12 июня 2025 года. По традиции фестиваль примут Москва и Санкт-Петербург, второй год подряд мероприятие пройдет в Екатеринбурге и впервые фестиваль состоится в Перми", — говорится в релизе.Фестиваль проводится с 2018 года в День России, который совпадает с Международным днем блогера. За годы проведения его посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами выступали Валя Карнавал, Ольга Бузова, Instasamka (Дарья Зотеева), Хабиб, Люся Чеботина, Карина Кросс и другие. "География фестиваля постоянно меняется — он уже проходил в Уфе, Волгограде, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, сочинском "Сириусе". Постоянными площадками остаются Москва и Санкт-Петербург. В 2025 году программа мероприятия будет включать различные форматы — музыкальные выступления, мастер-классы, автограф-сессии, лекторий и другие активности. Подробная программа и лайнапы фестиваля в каждом городе будут объявлены позднее", — добавила пресс-служба.Организатор мероприятия — агентство маркетинговых коммуникаций Vision Republic. Среди его проектов — фестиваль "1612", "Россия вас сделала", "1812", "История российского флага" и многие другие. Генеральным партнером фестиваля выступает компания VK.

https://ria.ru/20250414/festival-2011102756.html

https://ria.ru/20250411/karnaval-2010729558.html

россия

москва

санкт-петербург

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, ольга бузова