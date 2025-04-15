Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 15.04.2025 (обновлено: 15:20 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/rossija-2011292054.html
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах - РИА Новости, 15.04.2025
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах
Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" пройдет 12 июня в четырех городах, сообщила пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T09:12:00+03:00
2025-04-15T15:20:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ольга бузова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/62/1559346230_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e2305792d1571003af5371a957d6705f.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" пройдет 12 июня в четырех городах, сообщила пресс-служба мероприятия."Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" в восьмой раз состоится 12 июня 2025 года. По традиции фестиваль примут Москва и Санкт-Петербург, второй год подряд мероприятие пройдет в Екатеринбурге и впервые фестиваль состоится в Перми", — говорится в релизе.Фестиваль проводится с 2018 года в День России, который совпадает с Международным днем блогера. За годы проведения его посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами выступали Валя Карнавал, Ольга Бузова, Instasamka (Дарья Зотеева), Хабиб, Люся Чеботина, Карина Кросс и другие. "География фестиваля постоянно меняется — он уже проходил в Уфе, Волгограде, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, сочинском "Сириусе". Постоянными площадками остаются Москва и Санкт-Петербург. В 2025 году программа мероприятия будет включать различные форматы — музыкальные выступления, мастер-классы, автограф-сессии, лекторий и другие активности. Подробная программа и лайнапы фестиваля в каждом городе будут объявлены позднее", — добавила пресс-служба.Организатор мероприятия — агентство маркетинговых коммуникаций Vision Republic. Среди его проектов — фестиваль "1612", "Россия вас сделала", "1812", "История российского флага" и многие другие. Генеральным партнером фестиваля выступает компания VK.
https://ria.ru/20250414/festival-2011102756.html
https://ria.ru/20250411/karnaval-2010729558.html
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/62/1559346230_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8349881a21ab221affff744f27a58c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, ольга бузова
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ольга Бузова
Фестиваль "Блогеры России" пройдет в июне в четырех городах

Фестиваль "Блогеры России" пройдет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Перми

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПорт на Неве в Санкт-Петербурге
Порт на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Порт на Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" пройдет 12 июня в четырех городах, сообщила пресс-служба мероприятия.
"Ежегодный открытый фестиваль "Блогеры России" в восьмой раз состоится 12 июня 2025 года. По традиции фестиваль примут Москва и Санкт-Петербург, второй год подряд мероприятие пройдет в Екатеринбурге и впервые фестиваль состоится в Перми", — говорится в релизе.
Участники 17-го индийского фестиваля красок Холи Мела на территории культурно-национального центра СИТА в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Яркая Индия в Москве: самые горячие фото с фестиваля "Холи Мела"
14 апреля, 15:14
Фестиваль проводится с 2018 года в День России, который совпадает с Международным днем блогера. За годы проведения его посетили более полумиллиона человек. Хедлайнерами выступали Валя Карнавал, Ольга Бузова, Instasamka (Дарья Зотеева), Хабиб, Люся Чеботина, Карина Кросс и другие.
"География фестиваля постоянно меняется — он уже проходил в Уфе, Волгограде, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, сочинском "Сириусе". Постоянными площадками остаются Москва и Санкт-Петербург. В 2025 году программа мероприятия будет включать различные форматы — музыкальные выступления, мастер-классы, автограф-сессии, лекторий и другие активности. Подробная программа и лайнапы фестиваля в каждом городе будут объявлены позднее", — добавила пресс-служба.
Организатор мероприятия — агентство маркетинговых коммуникаций Vision Republic. Среди его проектов — фестиваль "1612", "Россия вас сделала", "1812", "История российского флага" и многие другие. Генеральным партнером фестиваля выступает компания VK.
Участницы конкурса Мисс Шерегеш перед спуском с горы на лыжах и сноубордах на фестивале GrelkaFest 2025 на горнолыжном курорте в поселке Шерегеш в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В бикини и смокинге: самые яркие кадры с фестиваля GrelkaFest в Шерегеше
11 апреля, 15:54
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбургОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала