https://ria.ru/20250415/podzhog-2011319644.html

В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования

В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования - РИА Новости, 15.04.2025

В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования

Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T11:39:00+03:00

2025-04-15T11:39:00+03:00

2025-04-15T11:39:00+03:00

происшествия

россия

выборг

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель города Выборга, причастный к поджогу шкафа электрообогрева стрелочного перевода. Им оказался 14-летний молодой человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с подростком через мессенджер связался якобы сотрудник правоохранительных органов и стал угрожать. Для того, чтобы "урегулировать" вопрос, подросток по указанию звонившего на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная совершил поджог, используя легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Сообщается, что уголовное дело передано в западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшего расследования.

https://ria.ru/20250414/podzhog-2011173082.html

https://ria.ru/20250413/podzhog-2011011707.html

россия

выборг

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происшествия, россия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)