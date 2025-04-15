В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования
В Выборге задержали 14-летнего подростка за поджог железнодорожного оборудования
© Транспортная полиция СЗФОВ Ленинградской области транспортными полицейскими задержан несовершеннолетний, причастный к поджогу железнодорожного оборудования на станции Выборг
© Транспортная полиция СЗФО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель города Выборга, причастный к поджогу шкафа электрообогрева стрелочного перевода. Им оказался 14-летний молодой человек", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с подростком через мессенджер связался якобы сотрудник правоохранительных органов и стал угрожать. Для того, чтобы "урегулировать" вопрос, подросток по указанию звонившего на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная совершил поджог, используя легковоспламеняющуюся жидкость.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
Сообщается, что уголовное дело передано в западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшего расследования.