Рейтинг@Mail.ru
В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования - РИА Новости, 15.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/podzhog-2011319644.html
В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования
В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования - РИА Новости, 15.04.2025
В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования
Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области,... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T11:39:00+03:00
2025-04-15T11:39:00+03:00
происшествия
россия
выборг
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011319499_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_695ecb153ac02bf22bba1b721f89d514.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель города Выборга, причастный к поджогу шкафа электрообогрева стрелочного перевода. Им оказался 14-летний молодой человек", - говорится в сообщении. По данным ведомства, с подростком через мессенджер связался якобы сотрудник правоохранительных органов и стал угрожать. Для того, чтобы "урегулировать" вопрос, подросток по указанию звонившего на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная совершил поджог, используя легковоспламеняющуюся жидкость. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Сообщается, что уголовное дело передано в западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшего расследования.
https://ria.ru/20250414/podzhog-2011173082.html
https://ria.ru/20250413/podzhog-2011011707.html
россия
выборг
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011319499_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5cc138867dbe4e4e3f9c92ebd6d8fe8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, выборг, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Выборг, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Выборге задержали подростка за поджог железнодорожного оборудования

В Выборге задержали 14-летнего подростка за поджог железнодорожного оборудования

© Транспортная полиция СЗФОВ Ленинградской области транспортными полицейскими задержан несовершеннолетний, причастный к поджогу железнодорожного оборудования на станции Выборг
В Ленинградской области транспортными полицейскими задержан несовершеннолетний, причастный к поджогу железнодорожного оборудования на станции Выборг - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Транспортная полиция СЗФО
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Подростка задержали по подозрению в поджоге шкафа электрообогрева стрелочного перевода на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная в Ленинградской области, сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте и УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан житель города Выборга, причастный к поджогу шкафа электрообогрева стрелочного перевода. Им оказался 14-летний молодой человек", - говорится в сообщении.
Задержание отца и сына по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на железнодорожном перегоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
14 апреля, 15:35
По данным ведомства, с подростком через мессенджер связался якобы сотрудник правоохранительных органов и стал угрожать. Для того, чтобы "урегулировать" вопрос, подросток по указанию звонившего на железнодорожном перегоне Выборг-Пригородная совершил поджог, используя легковоспламеняющуюся жидкость.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).
Сообщается, что уголовное дело передано в западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшего расследования.
Мужчина, подозреваемый в умышленном поджоге служебных автомобилей полиции в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Архангельске избрали меру пресечения подозреваемому в поджоге машин МВД
13 апреля, 16:09
 
ПроисшествияРоссияВыборгЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала