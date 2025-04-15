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В Кремле рассказали о работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
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13:16 15.04.2025 (обновлено: 14:15 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/kreml-2011347976.html
В Кремле рассказали о работе по урегулированию на Украине
В Кремле рассказали о работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 15.04.2025
В Кремле рассказали о работе по урегулированию на Украине
По украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, но сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.04.2025
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россия
сша
санкт-петербург
дмитрий песков
владимир путин
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, но сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ведется напряженная работа. Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно, но тем не менее. Конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об урегулировании украинского конфликта. Также Песков напомнил о встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию 11 апреля. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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россия, сша, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, в мире, украина
Россия, США, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, В мире, Украина
В Кремле рассказали о работе по урегулированию на Украине

Песков призвал не ждать сиюминутных результатов по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. По украинскому урегулированию идет достаточно напряженная работа, но сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведется напряженная работа. Конечно же, настолько сложная субстанция, что ожидать сиюминутных результатов вряд ли возможно, но тем не менее. Конечно, хочется надеяться на лучшее, что эта работа все-таки возымеет положительные результаты", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об урегулировании украинского конфликта.
Также Песков напомнил о встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию 11 апреля. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Песков: Украина ежедневно наносит удары по российским энергообъектам
Вчера, 13:15
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийВ миреУкраина
 
 
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