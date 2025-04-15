https://ria.ru/20250415/dmitriev-2011286192.html

Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина - РИА Новости, 15.04.2025

Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T07:47:00+03:00

2025-04-15T07:47:00+03:00

2025-04-15T07:57:00+03:00

политика

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа.Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира"."Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20250414/peskov-2011155480.html

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политика, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, сша, москва, владимир путин, юрий ушаков