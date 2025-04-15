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Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина - РИА Новости, 15.04.2025
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07:47 15.04.2025 (обновлено: 07:57 15.04.2025)
https://ria.ru/20250415/dmitriev-2011286192.html
Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина
Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина - РИА Новости, 15.04.2025
Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-15T07:47:00+03:00
2025-04-15T07:57:00+03:00
политика
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
сша
москва
владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа.Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира"."Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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политика, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, сша, москва, владимир путин, юрий ушаков
Политика, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Дмитриев: встреча Уиткоффа и Путина была продуктивной

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа.
Таким образом Дмитриев в социальной сети X отреагировал на интервью Уиткоффа телеканалу Fox News, во время которого тот заявил о возможности придать новую форму отношениям Москвы и Вашингтона через коммерческое сотрудничество. По его словам, украинское урегулирование "на грани чего-то важного для всего мира".
"Продуктивная встреча", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Песков оценил итоги переговоров Путина и Уиткоффа
14 апреля, 14:13
 
ПолитикаРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияСШАМоскваВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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