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В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo - РИА Новости, 15.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:44 15.04.2025
https://ria.ru/20250415/bravo-2011469452.html
В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo
В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo - РИА Новости, 15.04.2025
В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo
Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии,... РИА Новости, 15.04.2025
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2025-04-15T22:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Сербии и других стран, передает корреспондент РИА Новости. Седьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве. "Музыка не знает границ. Мы работаем, чтобы сделать этот мир красивее, гармоничнее и добрее. Собственно, в этом и есть смысл любого искусства. Я благодарю музыкантов оркестров, которыми имею честь руководить, и, конечно, оркестров, с которыми я работаю. Благодарю всех вас, нашу публику. Я признателен всему профессиональному сообществу, которое сочло меня достойным высокой награды", - сказал Никифорчин, получая приз. Лауреатами премии "Браво" в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стало трио Bel Suono, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Ксения Дудникова. "Открытием года" признали Кристину Мхитарян. Королевская опера столицы Омана Маската стала лауреатом премии "Браво" в номинации "Концертная / театральная площадка года". Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев стал лауреатом премии BraVo "За вклад в мировую культуру". Балет Бориса Эйфмана "Преступление и наказание" был признан балетом года, а оперой года - постановка "Риголетто" Джузеппе Верди в Большом театре. Также лауреатом премии стал балет "Иллюзии любви", поставленный в Большом театре Белоруссии. Imperial Orchestra получил приз как лучший оркестр, а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Гирма Йифрашева из Эфиопии, Римаз Окби из Саудовской Аравии, Хассан Моатаз эль Молля из Египта, Амби Субраманьям из Индии, Эрмин Ашщерич из Сербии, Луканьо Мояке из ЮАР и Хироко Иноуэ из Японии. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов.
https://ria.ru/20250413/teatr-2011037033.html
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москва, игорь морозов, валерий гергиев, борис эйфман, большой театр, мариинский театр, россия
Культура, Москва, Игорь Морозов, Валерий Гергиев, Борис Эйфман, Большой театр, Мариинский театр, Россия
В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo

Бодров, Никифорчин и Морозов стали лауреатами музыкальной премии BraVo

© Pixabay / sweetlouiseНоты
Ноты - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Pixabay / sweetlouise
Ноты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Сербии и других стран, передает корреспондент РИА Новости.
Седьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве.
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"Музыка не знает границ. Мы работаем, чтобы сделать этот мир красивее, гармоничнее и добрее. Собственно, в этом и есть смысл любого искусства. Я благодарю музыкантов оркестров, которыми имею честь руководить, и, конечно, оркестров, с которыми я работаю. Благодарю всех вас, нашу публику. Я признателен всему профессиональному сообществу, которое сочло меня достойным высокой награды", - сказал Никифорчин, получая приз.
Лауреатами премии "Браво" в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стало трио Bel Suono, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Ксения Дудникова.
"Открытием года" признали Кристину Мхитарян. Королевская опера столицы Омана Маската стала лауреатом премии "Браво" в номинации "Концертная / театральная площадка года".
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Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев стал лауреатом премии BraVo "За вклад в мировую культуру".
Балет Бориса Эйфмана "Преступление и наказание" был признан балетом года, а оперой года - постановка "Риголетто" Джузеппе Верди в Большом театре. Также лауреатом премии стал балет "Иллюзии любви", поставленный в Большом театре Белоруссии.
Imperial Orchestra получил приз как лучший оркестр, а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Гирма Йифрашева из Эфиопии, Римаз Окби из Саудовской Аравии, Хассан Моатаз эль Молля из Египта, Амби Субраманьям из Индии, Эрмин Ашщерич из Сербии, Луканьо Мояке из ЮАР и Хироко Иноуэ из Японии.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов.
Актриса Дарья Верещагина, получившая награду в номинации Кино, на торжественной церемонии награждения лауреатов Премии Художественного театра в МХТ имени А.П. Чехова. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"
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КультураМоскваИгорь МорозовВалерий ГергиевБорис ЭйфманБольшой театрМариинский театрРоссия
 
 
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