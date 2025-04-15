https://ria.ru/20250415/bravo-2011469452.html

В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo

В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo - РИА Новости, 15.04.2025

В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo

Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии,... РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-15T22:44:00+03:00

2025-04-15T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Сербии и других стран, передает корреспондент РИА Новости. Седьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве. "Музыка не знает границ. Мы работаем, чтобы сделать этот мир красивее, гармоничнее и добрее. Собственно, в этом и есть смысл любого искусства. Я благодарю музыкантов оркестров, которыми имею честь руководить, и, конечно, оркестров, с которыми я работаю. Благодарю всех вас, нашу публику. Я признателен всему профессиональному сообществу, которое сочло меня достойным высокой награды", - сказал Никифорчин, получая приз. Лауреатами премии "Браво" в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стало трио Bel Suono, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Ксения Дудникова. "Открытием года" признали Кристину Мхитарян. Королевская опера столицы Омана Маската стала лауреатом премии "Браво" в номинации "Концертная / театральная площадка года". Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев стал лауреатом премии BraVo "За вклад в мировую культуру". Балет Бориса Эйфмана "Преступление и наказание" был признан балетом года, а оперой года - постановка "Риголетто" Джузеппе Верди в Большом театре. Также лауреатом премии стал балет "Иллюзии любви", поставленный в Большом театре Белоруссии. Imperial Orchestra получил приз как лучший оркестр, а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Гирма Йифрашева из Эфиопии, Римаз Окби из Саудовской Аравии, Хассан Моатаз эль Молля из Египта, Амби Субраманьям из Индии, Эрмин Ашщерич из Сербии, Луканьо Мояке из ЮАР и Хироко Иноуэ из Японии. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов.

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https://ria.ru/20250412/sozvezdie-2010939975.html

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москва, игорь морозов, валерий гергиев, борис эйфман, большой театр, мариинский театр, россия