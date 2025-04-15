В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo
Бодров, Никифорчин и Морозов стали лауреатами музыкальной премии BraVo
© Pixabay / sweetlouiseНоты
© Pixabay / sweetlouise
Ноты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лауреатами международной музыкальной премии BraVo стали композитор Кузьма Бодров, дирижер Иван Никифорчин и певец Игорь Морозов, а также музыканты из Эфиопии, Саудовской Аравии, Сербии и других стран, передает корреспондент РИА Новости.
Седьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве.
В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"
13 апреля, 19:16
"Музыка не знает границ. Мы работаем, чтобы сделать этот мир красивее, гармоничнее и добрее. Собственно, в этом и есть смысл любого искусства. Я благодарю музыкантов оркестров, которыми имею честь руководить, и, конечно, оркестров, с которыми я работаю. Благодарю всех вас, нашу публику. Я признателен всему профессиональному сообществу, которое сочло меня достойным высокой награды", - сказал Никифорчин, получая приз.
Лауреатами премии "Браво" в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стало трио Bel Suono, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Ксения Дудникова.
"Открытием года" признали Кристину Мхитарян. Королевская опера столицы Омана Маската стала лауреатом премии "Браво" в номинации "Концертная / театральная площадка года".
Художественный руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев стал лауреатом премии BraVo "За вклад в мировую культуру".
Балет Бориса Эйфмана "Преступление и наказание" был признан балетом года, а оперой года - постановка "Риголетто" Джузеппе Верди в Большом театре. Также лауреатом премии стал балет "Иллюзии любви", поставленный в Большом театре Белоруссии.
Imperial Orchestra получил приз как лучший оркестр, а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Гирма Йифрашева из Эфиопии, Римаз Окби из Саудовской Аравии, Хассан Моатаз эль Молля из Египта, Амби Субраманьям из Индии, Эрмин Ашщерич из Сербии, Луканьо Мояке из ЮАР и Хироко Иноуэ из Японии.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов.
В Москве наградили лауреатов "Премии Художественного театра"
28 марта, 21:56