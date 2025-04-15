Благодатный огонь доставят в города приграничных областей России
Фонд Андрея Первозванного: благодатный огонь доставят в многие российские города
Лампады, в которых Благодатный огонь будет доставлен в Россию. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Благодатный огонь доставят в города приграничных областей РФ - Белгород, Брянск, Курск и в десятки других, сообщили журналистам в Фонде Андрея Первозванного.
"По информации, имеющейся в Фонде Андрея Первозванного, Благодатный огонь доставят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологду, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калугу, Киров, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Курган, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рязань, Саранск, Саратов, Салехард, Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тулу, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфу, Хабаровск, Читу, Челябинск, Чебоксары, Якутск, Ярославль и другие города", - рассказали в фонде.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2025 году Пасху встретят 20 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции, Благодатный огонь как святыню доставляют в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси. Также фонд проводит просветительские программы, организует принесение мощей святых в Россию.