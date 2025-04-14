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Биография Андрея Воробьева

Биография Андрея Воробьева - РИА Новости, 14.04.2025

Биография Андрея Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T00:45:00+03:00

2025-04-14T00:45:00+03:00

2025-04-14T00:45:00+03:00

андрей воробьев

справки

московская область (подмосковье)

биографии

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Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Его отец – Юрий Воробьев, советский и российский государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации РФ.В 1995 году Андрей Воробьев окончил Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (Владикавказ), в 1998 году – Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли РФ по специальности "экономист-международник со знанием иностранного языка", в 2006 году – Государственный университет – Высшую школу экономики (Москва), Институт коммуникационного менеджмента (ныне Высшая школа экономики имеет статус Национального исследовательского университета), получил степень магистра делового администрирования по политическим и бизнес-коммуникациям. Кандидат экономических наук (2006). Позднее Воробьев читал в ВШЭ лекции на кафедре теории и практики взаимодействия бизнеса и власти.В 1988-1989 годах проходил военную службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения внутренних войск МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Отдельная дивизия оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ).В 1991-1998 годах занимался организацией и развитием собственного бизнеса.В 1998-2000 годах – генеральный директор ЗАО "Русская рыбная компания".В 2000 году Андрей Воробьев работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства РФ Сергея Шойгу. Курировал работу комитета по проблемам Севера, Госрезерв, отвечал за международные контакты. С 2000 по 2012 год являлся президентом Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской политической партии "Единая Россия".В 2002-2003 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, член комитета Совета Федерации по бюджету и налогам.В 2003-2011 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого и пятого созывов, заместитель руководителя фракции "Единая Россия".В 2005-2012 годах являлся руководителем Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".С 2011 года до 8 ноября 2012 года – депутат Государственной Думы шестого созыва, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Госдумы.С 8 ноября 2012 по 8 сентября 2013 года – временно исполняющий обязанности губернатора Московской области.8 сентября 2013 года Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области, получив 78,94% голосов избирателей.9 сентября 2018 года был переизбран губернатором Московской области, набрал 62,52% голосов.10 сентября 2023 года в третий раз победил на выборах губернатора Московской области. За него проголосовали 83,68% избирателей. 14 сентября официально вступил в должность губернатора Московской области. Член президиума Госсовета РФ. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика данных".Входит в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.Член бюро высшего совета партии "Единая Россия".Андрей Воробьев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007), орденом Почета (2010), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2015). Имеет благодарность президента РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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андрей воробьев, справки, московская область (подмосковье), биографии