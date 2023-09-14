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Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:21 14.09.2023 (обновлено: 13:46 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/vorobev-1896286340.html
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2023
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:21
2023-09-14T13:46
политика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
единый день голосования в россии — 2023
новости подмосковья
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. "В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вступил в должность губернатора Московской области", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.
https://ria.ru/20230913/sobyanin-1896099655.html
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политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Новости Подмосковья
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья

Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья в ходе инаугурации

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации. 14 сентября 2023
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации. 14 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественной церемонии инаугурации. 14 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости.
"В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вступил в должность губернатора Московской области", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.
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Новости ПодмосковьяПолитикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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