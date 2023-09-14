https://ria.ru/20230914/vorobev-1896286340.html
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2023
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:21
2023-09-14T12:21
2023-09-14T13:46
политика
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новости подмосковья
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. "В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вступил в должность губернатора Московской области", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Новости Подмосковья
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья
Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья в ходе инаугурации