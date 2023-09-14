https://ria.ru/20230914/vorobev-1896286340.html

Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья

Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2023

Воробьев вступил в должность губернатора Подмосковья

Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:21

2023-09-14T12:21

2023-09-14T13:46

политика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

единый день голосования в россии — 2023

новости подмосковья

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области в ходе торжественной инаугурации, передает корреспондент РИА Новости. "В соответствии с Конституцией РФ и уставом Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вступил в должность губернатора Московской области", - сказал ведущий в ходе торжественной церемонии.

https://ria.ru/20230913/sobyanin-1896099655.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, единый день голосования в россии — 2023