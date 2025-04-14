https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html

"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам

"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам - РИА Новости, 14.04.2025

"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам

Вашингтон устал от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:25:00+03:00

2025-04-14T15:25:00+03:00

2025-04-14T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон устал от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной “битвы за цивилизацию", — написал он.По мнению депутата, глава киевского режима ведет себя как "актер, который путает сцену с реальностью"."Ставка Зеленского на шантаж и истерику — это путь в дипломатическую изоляцию. Настоящие союзники — не те, кто жмет руку в Брюсселе, а те, кто может остановить войну. И имя этого человека — Дональд Трамп", — добавил Дубинский.Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиции по Украине.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.В прошлую пятницу Россию вновь посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011160550.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, киев