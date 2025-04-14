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"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам - РИА Новости, 14.04.2025
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15:25 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ukraine-2011170908.html
"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам
"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам - РИА Новости, 14.04.2025
"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам
Вашингтон устал от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:25:00+03:00
2025-04-14T15:25:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон устал от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной “битвы за цивилизацию", — написал он.По мнению депутата, глава киевского режима ведет себя как "актер, который путает сцену с реальностью"."Ставка Зеленского на шантаж и истерику — это путь в дипломатическую изоляцию. Настоящие союзники — не те, кто жмет руку в Брюсселе, а те, кто может остановить войну. И имя этого человека — Дональд Трамп", — добавил Дубинский.Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиции по Украине.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.В прошлую пятницу Россию вновь посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011160550.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, киев
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Киев
"Ставка Зеленского": в Раде призвали Киев изменить тактику по переговорам

Депутат Рады Дубинский: Америка устала от Зеленского

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон устал от Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Америка устала от Зеленского, от морализаторства, от бесконечной “битвы за цивилизацию", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский сделал дерзкий выпад в сторону России
Вчера, 14:32
По мнению депутата, глава киевского режима ведет себя как "актер, который путает сцену с реальностью".
"Ставка Зеленского на шантаж и истерику — это путь в дипломатическую изоляцию. Настоящие союзники — не те, кто жмет руку в Брюсселе, а те, кто может остановить войну. И имя этого человека — Дональд Трамп", — добавил Дубинский.
Накануне глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Вашингтон придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб Киеву, а также обвинил Штаты в отсутствии консолидированной позиции по Украине.
После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале — в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную неотредактированную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
В прошлую пятницу Россию вновь посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом Владимиром Путиным в Петербурге. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами, но для этого необходимо устранить первопричины кризиса. По его словам, необходимо обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Киев бьет теперь по Соединенным Штатам
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампКиев
 
 
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