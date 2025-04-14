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В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода - РИА Новости, 14.04.2025
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23:04 14.04.2025 (обновлено: 23:18 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/sobaka-2011258855.html
В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода
В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода - РИА Новости, 14.04.2025
В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода
Начальник поезда Белгород – Санкт-Петербург действовал законно, отказав в перевозке собаки с открытыми ранами, в то время как приют проявил безответственность,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:04:00+03:00
2025-04-14T23:18:00+03:00
санкт-петербург
белгород
федеральная пассажирская компания
ржд
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Начальник поезда Белгород – Санкт-Петербург действовал законно, отказав в перевозке собаки с открытыми ранами, в то время как приют проявил безответственность, отправив нездоровое животное без сопровождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Волонтер Екатерина из города Валуйки рассказала агентству, что военные привезли в ветклинику семимесячного щенка по кличке Бутуз, который пострадал после атаки украинского дрона. Была проведена двухчасовая операция по извлечению осколков, позвоночник не задет, но мышцы и связки сильно повреждены. Правая задняя лапа собрана на штифт и хирургическую проволоку. Еще неизвестно, сможет ли животное ходить. Из-за отсутствия профильного специалиста в Валуйках волонтеры обратились в приют "ХелпДогМини" в Санкт-Петербурге, где ранее уже получали помощь. Однако при попытке перевезти собаку начальница поезда отказалась взять ее, но бригада следующего поезда пошла волонтерам на встречу. В пресс-службе "ФПК" уточнили, что инцидент, связанный с перевозкой собаки, произошел 13 апреля в поезде №30 "Белгород – Санкт-Петербург". "Начальник поезда принял решение в соответствии с действующими правилами, опубликованными на сайте РЖД. В поездах дальнего следования можно без сопровождения владельцев перевозить животных, но согласно правилам: к перевозке не допускаются животные... с явными признаками заболевания – открытыми ранами и др. Здоровью животного, которое собираются перевозить, не должно ничего угрожать, так как, к сожалению, в пути следования нет возможности оказать ему квалифицированную ветеринарную помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что правила перевозки животных согласованы с зоозащитными организациями. Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудники приюта в данном случае проявили безответственность, отправляя нездоровую собаку с тяжелыми ранами без сопровождения. "Поездная бригада поезда №82 Белгород – Санкт-Петербург взяла на себя все риски и приняла данную собаку к перевозке. В настоящее время собака доставлена в Санкт-Петербург. С поездной бригадой будет проведена разъяснительная беседа", - добавили в "ФПК".
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санкт-петербург, белгород, федеральная пассажирская компания, ржд, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Белгород, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Происшествия, Россия
В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода

ФПК: отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода был законным

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРЖД
РЖД - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Начальник поезда Белгород – Санкт-Петербург действовал законно, отказав в перевозке собаки с открытыми ранами, в то время как приют проявил безответственность, отправив нездоровое животное без сопровождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Волонтер Екатерина из города Валуйки рассказала агентству, что военные привезли в ветклинику семимесячного щенка по кличке Бутуз, который пострадал после атаки украинского дрона. Была проведена двухчасовая операция по извлечению осколков, позвоночник не задет, но мышцы и связки сильно повреждены. Правая задняя лапа собрана на штифт и хирургическую проволоку. Еще неизвестно, сможет ли животное ходить. Из-за отсутствия профильного специалиста в Валуйках волонтеры обратились в приют "ХелпДогМини" в Санкт-Петербурге, где ранее уже получали помощь. Однако при попытке перевезти собаку начальница поезда отказалась взять ее, но бригада следующего поезда пошла волонтерам на встречу.
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В пресс-службе "ФПК" уточнили, что инцидент, связанный с перевозкой собаки, произошел 13 апреля в поезде №30 "Белгород – Санкт-Петербург".
"Начальник поезда принял решение в соответствии с действующими правилами, опубликованными на сайте РЖД. В поездах дальнего следования можно без сопровождения владельцев перевозить животных, но согласно правилам: к перевозке не допускаются животные... с явными признаками заболевания – открытыми ранами и др. Здоровью животного, которое собираются перевозить, не должно ничего угрожать, так как, к сожалению, в пути следования нет возможности оказать ему квалифицированную ветеринарную помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правила перевозки животных согласованы с зоозащитными организациями. Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудники приюта в данном случае проявили безответственность, отправляя нездоровую собаку с тяжелыми ранами без сопровождения.
"Поездная бригада поезда №82 Белгород – Санкт-Петербург взяла на себя все риски и приняла данную собаку к перевозке. В настоящее время собака доставлена в Санкт-Петербург. С поездной бригадой будет проведена разъяснительная беседа", - добавили в "ФПК".
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