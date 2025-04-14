В "дочке" РЖД объяснили отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода
ФПК: отказ в перевозке раненой собаки из Белгорода был законным
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БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Начальник поезда Белгород – Санкт-Петербург действовал законно, отказав в перевозке собаки с открытыми ранами, в то время как приют проявил безответственность, отправив нездоровое животное без сопровождения, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Волонтер Екатерина из города Валуйки рассказала агентству, что военные привезли в ветклинику семимесячного щенка по кличке Бутуз, который пострадал после атаки украинского дрона. Была проведена двухчасовая операция по извлечению осколков, позвоночник не задет, но мышцы и связки сильно повреждены. Правая задняя лапа собрана на штифт и хирургическую проволоку. Еще неизвестно, сможет ли животное ходить. Из-за отсутствия профильного специалиста в Валуйках волонтеры обратились в приют "ХелпДогМини" в Санкт-Петербурге, где ранее уже получали помощь. Однако при попытке перевезти собаку начальница поезда отказалась взять ее, но бригада следующего поезда пошла волонтерам на встречу.
В пресс-службе "ФПК" уточнили, что инцидент, связанный с перевозкой собаки, произошел 13 апреля в поезде №30 "Белгород – Санкт-Петербург".
"Начальник поезда принял решение в соответствии с действующими правилами, опубликованными на сайте РЖД. В поездах дальнего следования можно без сопровождения владельцев перевозить животных, но согласно правилам: к перевозке не допускаются животные... с явными признаками заболевания – открытыми ранами и др. Здоровью животного, которое собираются перевозить, не должно ничего угрожать, так как, к сожалению, в пути следования нет возможности оказать ему квалифицированную ветеринарную помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правила перевозки животных согласованы с зоозащитными организациями. Как подчеркнули в пресс-службе, сотрудники приюта в данном случае проявили безответственность, отправляя нездоровую собаку с тяжелыми ранами без сопровождения.
"Поездная бригада поезда №82 Белгород – Санкт-Петербург взяла на себя все риски и приняла данную собаку к перевозке. В настоящее время собака доставлена в Санкт-Петербург. С поездной бригадой будет проведена разъяснительная беседа", - добавили в "ФПК".
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