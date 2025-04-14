https://ria.ru/20250414/sedmitsa-1857061003.html

Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням

Пасхальная неделя 2025: когда начинается, традиции по дням и их названия

Светлая седмица: традиции пасхальной недели по дням

Пасха - самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, “праздник праздников”. В 2025 году он выпадает на 20 апреля, традиции пасхальной недели по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:01:00+03:00

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светлое христово воскресение. пасха

пасха. светлое христово воскресение

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пасха - самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря, “праздник праздников”. В 2025 году он выпадает на 20 апреля, традиции пасхальной недели по дням, что такое купальница и хороводница, кому можно принимать причастие во время Светлой седмицы, а кому не рекомендовано, в какие дни лучше поминать усопших и устраивать свадьбу, - в материале РИА Новости. Пасхальная неделя 2025Пасха - самый значимый в христианском календаре праздник, его история уходит корнями в древнюю Палестину. Еврейское название "Песах" означает "проходить мимо", "освобождать" и было связано с освобождением евреев из египетского плена. Но христиане ассоциируют этот день с воскрешением Иисуса после распятия. Церковная традиция отмечать Пасху всю неделю началась еще с апостольских времен.Вера, пришедшая на Русь из Византии, принесла и традиции празднования Пасхи. Неделя, предшествующая празднику, называется Страстной, в это время заканчивающийся Великий пост особенно строг, но ближе к празднику начинались хозяйственные хлопоты.Когда начинаетсяНачинается пасхальная неделя (иначе ее еще называют Светлая седмица, Красная, Великая) сразу после Пасхи (в 2025 году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 20 апреля) 21 апреля и заканчивается 27 апреля перед Красной горкой (первым воскресеньем после Пасхи).Что можно и нельзя делатьНа время Светлой седмицы верующие стремятся соблюдать следующие правила:Традиции Светлой седмицы и названия днейКаждый день пасхальной недели в народе имел свое название и правила.Поливальный понедельникВ Светлый (Поливальный, Мокрый) понедельник было принято ходить в гости и обмениваться крашеными яйцами и куличами. День не зря получил свое название - считалось, что если облиться водой в это время, то хвори и болезни уйдут, человек очистится от всего дурного, укрепит тело и дух на следующий год.КупалищаСветлый вторник (Купалища, Купальница) посвящен играм и веселью. В этот день обливали холодной водой всех, кто опоздал к утренней службе в церковь или не пришел на нее. Чаще всего в забавах участвовала молодежь, присматривая себе пару в веселой суете.ХороводницаСветлая среда (хороводница, градовая) была отведена хороводам и гуляниям. Девушки собирались группами, водили хороводы, устраивали игры, пели песни. Считалось, что в этот день нельзя работать в поле и саду, иначе все посадки могут быть побиты градом.Навский четвергСветлый четверг имеет название Навский (от слова “навь” - потусторонний мир) или Пасха мертвых. В этот день необходимо поминать усопших, но ни в коем случае не грустить, а говорить о них с улыбкой, вспоминать все хорошие дела, которые они совершили. В народе было принято оставлять открытыми двери и вешать на окна полотенца, чтобы умершие близкие смогли прийти в гости.Прощеный деньВ Светлую пятницу принято было прощать все обиды и ходить мириться, по традиции зятья ходили к родителям жены на поклон. В храмах вспоминают икону Богородицы "Живоносный источник", освящают воду, которой потом можно окропить огород, чтобы обеспечить богатый урожай.Светлая субботаИменно в этот день в храмах раздают специальный хлеб артос, который стоял неделю у иконы Христа. Кусочек освященной просфоры принято было хранить у иконостаса до следующей Пасхи и понемногу давать заболевшим для скорейшего выздоровления. В церквях закрываются царские врата, это означает, что пасхальная неделя подошла к концу. Раньше в этот день молодежь и дети катали яйца: выбиралась небольшая горка, с которой спускали крашенки и старались сбить как можно больше других яиц.Красная горкаСветлое воскресенье (Фомино, Антипасха, Красная горка) - радостный и праздничный день, в который все незамужние и неженатые молодые люди не должны были оставаться дома. Считалось, что иначе проведешь один весь следующий год. Свадьба на Красную горку обещала долгую и счастливую семейную жизнь. Именно в этот день встречали полноправно пришедшую весну.

https://ria.ru/20250414/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250414/krashenki-1857066132.html

https://ria.ru/20250412/kalendar-1984676783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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