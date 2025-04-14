Не бойтесь темы СВО. Что войдет в первый список детских книг о патриотизме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В начале этого года президент России Владимир Путин поручил модернизировать школьные библиотеки и актуализировать список произведений для внеклассного чтения. О том, какие современные книги патриотической направленности должны войти в золотой фонд школьных библиотек сегодня, рассказали эксперты круглого стола "Современная детская литература патриотической направленности: вызовы, возможности, перспективы", который прошел на площадке Института содержания и методов обучения в Москве.
Как заявила сенатор России, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, важно выявить талантливых современных детских писателей и составить список актуальных детских произведений.
"Мы должны делать все возможное, чтобы дети наши читали правильную, хорошую литературу. Чтобы детям нашим не стыдно было взять книгу в руки, открыть ее. И чтобы дети наши видели хорошие иллюстрации, хороший текст… Чтобы Российская Федерация стала самой читающей страной мира", — призвала сенатор.
© Фото : Пресс-служба Института содержания и методов обученияРоссийский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой, сенатор России, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко
© Фото : Пресс-служба Института содержания и методов обучения
Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой, сенатор России, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко
Ее поддержал директор Института содержания и методов обучения Максим Костенко. По его словам, вопросы модернизации школьных библиотек стали особенно актуальны в этом году.
"Сегодня наступил этап переосмысления важности, нужности, полезности, необходимости, эффективности деятельности школьных библиотек. Мы понимаем, что это, безусловно, связано с задачей укрепления мировоззренческого суверенитета, воспитания юных граждан великой страны", — подчеркнул Костенко.
О том, как продвигается работа над составлением списка современных произведений патриотической направленности, рекомендованного для внеклассного чтения, рассказала старший научный сотрудник Центра филологического общего образования имени Н.М. Шанского Института содержания и методов обучения Жанна Критарова.
"Естественно, это большая ответственность. Хочу сказать, что в такой список должны быть включены художественные произведения! Ребенку важно, чтобы была взбудоражена его душа, а для решения этой задачи нужна художественная литература", — отметила Критарова.
Она добавила, что на данном этапе в предварительный список включены 80 произведений разной тематики.
Среди них обязательно должна быть литература на тему специальной военной операции, считает председатель Комитета по духовно-патриотическому воспитанию Российского книжного союза Олег Рой.
© Фото : Пресс-служба Института содержания и методов обученияРоссийский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой выступает на круглом столе "Современная детская литература патриотической направленности: вызовы, возможности, перспективы"
© Фото : Пресс-служба Института содержания и методов обучения
Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель Олег Рой выступает на круглом столе "Современная детская литература патриотической направленности: вызовы, возможности, перспективы"
"Пожалуйста, не бойтесь темы СВО. Если мы сегодня нашим детям в виде рассказов не дадим то, что творится на Донбассе и на линии боевого соприкосновения, им это дадут враги. У нас что, нет рассказов? Есть! Просто мы побаиваемся и начинаем лукавить: не надо о войне, патриотизм — это не только об этом. Мы живем с вами в другой действительности сегодня, и если мы войну вдруг будем оставлять в стороне, мы сильно проиграем", — подчеркнул Рой.
Представители издательств предложили также включить в фонды школьных библиотек произведения на тему исторического пути России ("Заступники земли русской", "Юные герои", "Собиратели тишины"), Великой Отечественной войны ("Дети блокады", "Беседы о войне", "Сага о Викторе Третьякевиче"), семьи и экологии ("Только ветер навстречу", "Кот Маг Магич и тайна Хрустального озера", "А вот и бегемот!").
Проект по модернизации школьных библиотек инициирован Минпросвещения России в соответствии с поручением президента РФ. Оператор проекта — Институт содержания и методов обучения.
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек
1 января, 16:34