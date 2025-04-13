https://ria.ru/20250413/vena-2011008280.html

Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене

Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене - РИА Новости, 13.04.2025

Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене

Российская делегация, включая посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:44:00+03:00

2025-04-13T15:44:00+03:00

2025-04-13T18:30:00+03:00

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Российская делегация, включая посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ в воскресенье возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены, передает корреспондент РИА Новости. Дипломаты России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Армении почтили память советских воинов, павших 80 лет назад в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков. Представители посольств возложили венки и цветы у центрального монумента советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплац в центре столицы Австрии. Кроме того, посольство РФ открыло на площади Шварценбергплац фотовыставку "Освобождение Вены. 1945". "Сегодня совершенно особый день в работе посольства Российской Федерации, в работе всех наших представительств в Австрии. Это дата легендарного освобождения Вены бойцами Красной Армии. К огромному сожалению, в нынешних реалиях, в политическом календаре Австрийской Республики такой даты как будто не существует", - сказал Любинский журналистам, добавив, что в этой связи российская сторона организует мероприятия памяти по собственной программе. "Работаем уверенно, достойно, с хорошим настроением. И, как вы видели, в тесном взаимодействии с нашими друзьями и коллегами по посольствам страны СНГ. Сегодня в этот памятный день проходит целый комплекс мероприятий. Мы впервые открываем наглядную выставку, у меня за спиной ее видно. Это уникальные, раритетные архивные фотографии военных корреспондентов", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html

https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html

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в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, александр лукашевич