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Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене - РИА Новости, 13.04.2025
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15:44 13.04.2025 (обновлено: 18:30 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/vena-2011008280.html
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене - РИА Новости, 13.04.2025
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене
Российская делегация, включая посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:44:00+03:00
2025-04-13T18:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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вена
австрия
дмитрий любинский
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Российская делегация, включая посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ в воскресенье возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены, передает корреспондент РИА Новости. Дипломаты России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Армении почтили память советских воинов, павших 80 лет назад в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков. Представители посольств возложили венки и цветы у центрального монумента советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплац в центре столицы Австрии. Кроме того, посольство РФ открыло на площади Шварценбергплац фотовыставку "Освобождение Вены. 1945". "Сегодня совершенно особый день в работе посольства Российской Федерации, в работе всех наших представительств в Австрии. Это дата легендарного освобождения Вены бойцами Красной Армии. К огромному сожалению, в нынешних реалиях, в политическом календаре Австрийской Республики такой даты как будто не существует", - сказал Любинский журналистам, добавив, что в этой связи российская сторона организует мероприятия памяти по собственной программе. "Работаем уверенно, достойно, с хорошим настроением. И, как вы видели, в тесном взаимодействии с нашими друзьями и коллегами по посольствам страны СНГ. Сегодня в этот памятный день проходит целый комплекс мероприятий. Мы впервые открываем наглядную выставку, у меня за спиной ее видно. Это уникальные, раритетные архивные фотографии военных корреспондентов", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20250413/vov-2006288755.html
https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html
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в мире, россия, вена, австрия, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, александр лукашевич
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вена, Австрия, Дмитрий Любинский, Михаил Ульянов (дипломат), СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Лукашевич
Российские дипломаты почтили память советских воинов в Вене

Российские дипломаты возложили цветы у памятника героям Красной армии в Вене

© РИА НовостиРоссийские дипломаты возложили цветы у памятника героям Красной армии в Вене
Российские дипломаты возложили цветы у памятника героям Красной армии в Вене - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
Российские дипломаты возложили цветы у памятника героям Красной армии в Вене
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. Российская делегация, включая посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ в воскресенье возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены, передает корреспондент РИА Новости.
Дипломаты России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Армении почтили память советских воинов, павших 80 лет назад в боях за освобождение Вены от немецко-фашистских захватчиков. Представители посольств возложили венки и цветы у центрального монумента советскому воину-освободителю на площади Шварценбергплац в центре столицы Австрии. Кроме того, посольство РФ открыло на площади Шварценбергплац фотовыставку "Освобождение Вены. 1945".
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Память о подвиге: как советские войска освобождали Вену от фашистов
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"Сегодня совершенно особый день в работе посольства Российской Федерации, в работе всех наших представительств в Австрии. Это дата легендарного освобождения Вены бойцами Красной Армии. К огромному сожалению, в нынешних реалиях, в политическом календаре Австрийской Республики такой даты как будто не существует", - сказал Любинский журналистам, добавив, что в этой связи российская сторона организует мероприятия памяти по собственной программе.
"Работаем уверенно, достойно, с хорошим настроением. И, как вы видели, в тесном взаимодействии с нашими друзьями и коллегами по посольствам страны СНГ. Сегодня в этот памятный день проходит целый комплекс мероприятий. Мы впервые открываем наглядную выставку, у меня за спиной ее видно. Это уникальные, раритетные архивные фотографии военных корреспондентов", - добавил дипломат.
Освобожденные узники фашистских концентрационных лагерей возвращаются домой по одной из улиц Вены - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияВенаАвстрияДмитрий ЛюбинскийМихаил Ульянов (дипломат)СНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлександр Лукашевич
 
 
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