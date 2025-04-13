https://ria.ru/20250413/teatr-2011037033.html

В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"

В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау" - РИА Новости, 13.04.2025

В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"

Спектакль "Солнце Ландау", премьера которого состоится 14 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", представили в Театре Вахтангова,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:16:00+03:00

2025-04-13T19:16:00+03:00

2025-04-13T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спектакль "Солнце Ландау", премьера которого состоится 14 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", представили в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году в мире отмечается 100-летие квантовой механики, у истоков которой стоял в том числе выдающийся советский физик, действительный член Академии наук СССР Лев Давидович Ландау. Премьера спектакля состоится 14 апреля, во Всемирный день квантовой науки. "Когда собрался состав, мы начали думать, где бы нам поставить премьеру, в какие даты, мы определили эти даты - 13, 14, 15 апреля. Ради шутки я уже потом заглянул, существует ли вообще в природе день квантовой физики, и он оказался 14 апреля", - рассказал главный режиссер театра Анатолий Шульев. По его словам, смысл названия спектакля "Солнце Ландау" заключается в том, что несмотря на все противоречия, которые были свойственны личности Ландау, он был солнечным и светлым человеком. Музыку к спектаклю написала Полина Шульева, сценография Максима Обрезкова, костюмы Марии Даниловой. "Мы перечитали и пересмотрели все, что можно, связанного не только с личностью Ландау, а в целом с квантовой механикой. Мы ездили на экскурсию в Сколково к ребятам, которые строят квантовый компьютер, общались с реальными физиками. Подготовка была такая масштабная, мне кажется, я так никогда не готовился", - рассказал исполнивший роль великого физика актер Павел Попов. Также в спектакле задействованы Юлия Рутберг, Яна Соболевская, Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Александр Рыщенков, Каролина Койцан. В январе 1962 года Лев Ландау - или "Дау", как называли его друзья и близкие - попадает в автокатастрофу и погружается в состояние комы. Почти два месяца он заперт между жизнью и смертью. Весь мир объединяется ради спасения советского гения. Сам же Ландау каждый день борется за жизнь, собирая своё сознание буквально по крупицам. Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - уникальный проект, учрежденный в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Фестиваль объединяет самые разные виды искусства - от театра и кино, классической музыки и балета до живописи и вызывающих арт-проектов.

https://ria.ru/20250328/laureaty-2008052591.html

https://ria.ru/20250226/spektakl-2001804197.html

https://ria.ru/20250206/pobeda-1997670495.html

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ссср, лев ландау, юлия рутберг, москва, россия, театр имени е. вахтангова