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В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау" - РИА Новости, 13.04.2025
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Культура
 
19:16 13.04.2025 (обновлено: 19:21 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/teatr-2011037033.html
В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"
В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау" - РИА Новости, 13.04.2025
В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"
Спектакль "Солнце Ландау", премьера которого состоится 14 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", представили в Театре Вахтангова,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:16:00+03:00
2025-04-13T19:21:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спектакль "Солнце Ландау", премьера которого состоится 14 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", представили в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости. В 2025 году в мире отмечается 100-летие квантовой механики, у истоков которой стоял в том числе выдающийся советский физик, действительный член Академии наук СССР Лев Давидович Ландау. Премьера спектакля состоится 14 апреля, во Всемирный день квантовой науки. "Когда собрался состав, мы начали думать, где бы нам поставить премьеру, в какие даты, мы определили эти даты - 13, 14, 15 апреля. Ради шутки я уже потом заглянул, существует ли вообще в природе день квантовой физики, и он оказался 14 апреля", - рассказал главный режиссер театра Анатолий Шульев. По его словам, смысл названия спектакля "Солнце Ландау" заключается в том, что несмотря на все противоречия, которые были свойственны личности Ландау, он был солнечным и светлым человеком. Музыку к спектаклю написала Полина Шульева, сценография Максима Обрезкова, костюмы Марии Даниловой. "Мы перечитали и пересмотрели все, что можно, связанного не только с личностью Ландау, а в целом с квантовой механикой. Мы ездили на экскурсию в Сколково к ребятам, которые строят квантовый компьютер, общались с реальными физиками. Подготовка была такая масштабная, мне кажется, я так никогда не готовился", - рассказал исполнивший роль великого физика актер Павел Попов. Также в спектакле задействованы Юлия Рутберг, Яна Соболевская, Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Александр Рыщенков, Каролина Койцан. В январе 1962 года Лев Ландау - или "Дау", как называли его друзья и близкие - попадает в автокатастрофу и погружается в состояние комы. Почти два месяца он заперт между жизнью и смертью. Весь мир объединяется ради спасения советского гения. Сам же Ландау каждый день борется за жизнь, собирая своё сознание буквально по крупицам. Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - уникальный проект, учрежденный в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Фестиваль объединяет самые разные виды искусства - от театра и кино, классической музыки и балета до живописи и вызывающих арт-проектов.
https://ria.ru/20250328/laureaty-2008052591.html
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ссср, лев ландау, юлия рутберг, москва, россия, театр имени е. вахтангова
Культура, СССР, Лев Ландау, Юлия Рутберг, Москва, Россия, Театр имени Е. Вахтангова
В Театре Вахтангова представили спектакль "Солнце Ландау"

В Театре Вахтангова в Москве представили спектакль "Солнце Ландау"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПавел Попов и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. 13 апреля 2025
Павел Попов и Яна Соболевская в сцене из спектакля Солнце Ландау режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Павел Попов и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Солнце Ландау" режиссера Анатолия Шульева на Основной сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве. 13 апреля 2025
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спектакль "Солнце Ландау", премьера которого состоится 14 апреля в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", представили в Театре Вахтангова, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году в мире отмечается 100-летие квантовой механики, у истоков которой стоял в том числе выдающийся советский физик, действительный член Академии наук СССР Лев Давидович Ландау. Премьера спектакля состоится 14 апреля, во Всемирный день квантовой науки.
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"Когда собрался состав, мы начали думать, где бы нам поставить премьеру, в какие даты, мы определили эти даты - 13, 14, 15 апреля. Ради шутки я уже потом заглянул, существует ли вообще в природе день квантовой физики, и он оказался 14 апреля", - рассказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.
По его словам, смысл названия спектакля "Солнце Ландау" заключается в том, что несмотря на все противоречия, которые были свойственны личности Ландау, он был солнечным и светлым человеком.
Музыку к спектаклю написала Полина Шульева, сценография Максима Обрезкова, костюмы Марии Даниловой.
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"Мы перечитали и пересмотрели все, что можно, связанного не только с личностью Ландау, а в целом с квантовой механикой. Мы ездили на экскурсию в Сколково к ребятам, которые строят квантовый компьютер, общались с реальными физиками. Подготовка была такая масштабная, мне кажется, я так никогда не готовился", - рассказал исполнивший роль великого физика актер Павел Попов.
Также в спектакле задействованы Юлия Рутберг, Яна Соболевская, Денис Самойлов, Олег Макаров, Игорь Карташёв, Александр Рыщенков, Каролина Койцан.
В январе 1962 года Лев Ландау - или "Дау", как называли его друзья и близкие - попадает в автокатастрофу и погружается в состояние комы. Почти два месяца он заперт между жизнью и смертью. Весь мир объединяется ради спасения советского гения. Сам же Ландау каждый день борется за жизнь, собирая своё сознание буквально по крупицам.
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - уникальный проект, учрежденный в 2001 году компанией Bosco di Ciliegi. Фестиваль объединяет самые разные виды искусства - от театра и кино, классической музыки и балета до живописи и вызывающих арт-проектов.
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