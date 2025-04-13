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Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад

Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад - РИА Новости, 13.04.2025

Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад

В Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина 14 апреля отметят 80-летие. В честь юбилея посетить экспозиции можно бесплатно, нужно только записаться на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина 14 апреля отметят 80-летие. В честь юбилея посетить экспозиции можно бесплатно, нужно только записаться на экскурсию. В остальные дни второго весеннего месяца стоит прийти, чтобы увидеть начало цветения рододендронов, подснежников и азалий. Что еще интересного ждет гостей — в материале РИА Новости.Сад приглашает гостей бесплатно"Мы не ботаники, но было очень интересно узнать про разные виды деревьев и кустарников. Перенюхали все хвойные деревья, научились различать их запах. Раньше думали, что в Ботаническом саду обычные растения, а оказалось — уникальные коллекции рябин, вишен, сирени, многие из которых привезены из-за границы", — вспоминает свою прогулку москвичка Анна Куликова.Чтобы увидеть цветущие растения, нужно записаться на экскурсию. Причем 14 апреля визит может быть бесплатным.Гости посетят Партерную часть ГБС, попадут в Теневой сад, отправятся на прогулку по Дендрарию с биологом и смогут изучить Лабораторный корпус, рассказала Елена Прусс, начальник отдела дополнительного образования и просвещения ГБС РАН.Как княжеские владения стали садом-рекордсменомЮбиляр — один из крупнейших ботанических садов в Европе. Основан 14 апреля 1945 года на месте уникальных лесных массивов на севере Москвы — 361 гектар был выделен в Останкинском лесопарке. Сейчас это пространство между метро "ВДНХ" и "Владыкино".В XVI веке земля принадлежала князьям Черкасским. Считается, что тут любил охотиться царь Алексей Михайлович, отец Петра I. Позже "сельцо Осташково" с усадьбой перешло в качестве приданого Варвары Черкасской во владение Шереметевых. Часть рощи превратили в Английский парк — садовник был выходцем из этой страны. Пять выкопанных прудов окружали деревья: дубы, липы, клены, жимолость, калина.После Великой Отечественной войны началось строительство Главного ботанического сада. Часть растений привезли из Германии, также коллекции пополнялись из экспедиционных поездок.Первым директором на протяжении 35 лет был Николай Цицин, чье имя теперь носит учреждение. Выдающийся ученый-селекционер известен в том числе и тем, что первым скрестил пырей и пшеницу, создав ее многолетний сорт.Тысячи растений со всего мираСад располагает богатейшими коллекциями растений практически со всех континентов и климатических зон, рассказывают в ГБС. Здесь можно увидеть 8220 видов, 8110 форм и сортов — всего 16 330 таксонов (групп).В ГБС есть Гербарий имени А. К. Скворцова — один из крупнейших в стране. Его фонды — свыше 600 тысяч единиц хранения. Это первоисточник, который позволяет исследовать изменение флоры планеты, говорится на сайте организации.На основе коллекций с использованием приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции — например, природной флоры России и бывшего СССР, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных.Оазис тропической флоры — Фондовая оранжерея, огромное сооружение из стекла. Там растут пальмы, бегонии, 1500 видов орхидей.В Розарии, основанном в начале 1960-х, — самые изысканные и необычные сорта. Есть даже выведенные в позапрошлом веке.В Дендрарии на 75 гектарах собрана крупнейшая коллекция деревьев, кустарников, лиан. Весной тут цветут вишни, сливы, абрикос и миндаль, есть магнолии, боярышник. Летом распускаются бутоны сирени, чубушник, спиреи.В Сирингарии — саду сирени — можно увидеть около 200 образцов этого растения. Это примерно половина сортов из представленных в России. В начале лета тут будет невероятный запах и буйство красок — от белого до темно-пурпурного.В Теневом саду — травянистые представители флоры, одно из крупнейших в мире собраний теневыносливых растений. Над ними — дубы, сосны, березы. Летом освещенность — 15-20 процентов.В конце 1980-х на территории появился Японский сад — помогали дизайнеры и дипломаты из Страны восходящего солнца. Здесь и декоративные водопады, и каменные фонари, и пруды, и пагоды, и около 70 видов растений островного государства, многие — с Хоккайдо. В разное время года, с апреля по октябрь, можно наблюдать за цветением ярко-желтой форзиции, затем — сакуры, рододендронов, в начале лета — пионов. Осенью гости приходят полюбоваться красными кленами.Что нужно увидеть в апреле"В Вересковом саду вблизи Лабораторного корпуса зацветают рододендроны, в Теневом саду — подснежники. В Фондовой оранжерее проходит выставка великолепных азалий, — перечисляет причины для визита Елена Прусс. — В конце апреля для посетителей откроется Японский сад.Еще сейчас активно цветут камелии, орхидеи, фейхоа, антуриумы и ароматный кустарник акокантера."Впрочем, в нашем Саду круглый год можно наслаждаться красотой природы", — добавляет Елена Прусс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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