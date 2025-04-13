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Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад - РИА Новости, 13.04.2025
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08:00 13.04.2025 (обновлено: 15:40 13.04.2025)
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Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад
Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад - РИА Новости, 13.04.2025
Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад
В Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина 14 апреля отметят 80-летие. В честь юбилея посетить экспозиции можно бесплатно, нужно только записаться на... РИА Новости, 13.04.2025
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. В Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина 14 апреля отметят 80-летие. В честь юбилея посетить экспозиции можно бесплатно, нужно только записаться на экскурсию. В остальные дни второго весеннего месяца стоит прийти, чтобы увидеть начало цветения рододендронов, подснежников и азалий. Что еще интересного ждет гостей — в материале РИА Новости.Сад приглашает гостей бесплатно"Мы не ботаники, но было очень интересно узнать про разные виды деревьев и кустарников. Перенюхали все хвойные деревья, научились различать их запах. Раньше думали, что в Ботаническом саду обычные растения, а оказалось — уникальные коллекции рябин, вишен, сирени, многие из которых привезены из-за границы", — вспоминает свою прогулку москвичка Анна Куликова.Чтобы увидеть цветущие растения, нужно записаться на экскурсию. Причем 14 апреля визит может быть бесплатным.Гости посетят Партерную часть ГБС, попадут в Теневой сад, отправятся на прогулку по Дендрарию с биологом и смогут изучить Лабораторный корпус, рассказала Елена Прусс, начальник отдела дополнительного образования и просвещения ГБС РАН.Как княжеские владения стали садом-рекордсменомЮбиляр — один из крупнейших ботанических садов в Европе. Основан 14 апреля 1945 года на месте уникальных лесных массивов на севере Москвы — 361 гектар был выделен в Останкинском лесопарке. Сейчас это пространство между метро "ВДНХ" и "Владыкино".В XVI веке земля принадлежала князьям Черкасским. Считается, что тут любил охотиться царь Алексей Михайлович, отец Петра I. Позже "сельцо Осташково" с усадьбой перешло в качестве приданого Варвары Черкасской во владение Шереметевых. Часть рощи превратили в Английский парк — садовник был выходцем из этой страны. Пять выкопанных прудов окружали деревья: дубы, липы, клены, жимолость, калина.После Великой Отечественной войны началось строительство Главного ботанического сада. Часть растений привезли из Германии, также коллекции пополнялись из экспедиционных поездок.Первым директором на протяжении 35 лет был Николай Цицин, чье имя теперь носит учреждение. Выдающийся ученый-селекционер известен в том числе и тем, что первым скрестил пырей и пшеницу, создав ее многолетний сорт.Тысячи растений со всего мираСад располагает богатейшими коллекциями растений практически со всех континентов и климатических зон, рассказывают в ГБС. Здесь можно увидеть 8220 видов, 8110 форм и сортов — всего 16 330 таксонов (групп).В ГБС есть Гербарий имени А. К. Скворцова — один из крупнейших в стране. Его фонды — свыше 600 тысяч единиц хранения. Это первоисточник, который позволяет исследовать изменение флоры планеты, говорится на сайте организации.На основе коллекций с использованием приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции — например, природной флоры России и бывшего СССР, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных.Оазис тропической флоры — Фондовая оранжерея, огромное сооружение из стекла. Там растут пальмы, бегонии, 1500 видов орхидей.В Розарии, основанном в начале 1960-х, — самые изысканные и необычные сорта. Есть даже выведенные в позапрошлом веке.В Дендрарии на 75 гектарах собрана крупнейшая коллекция деревьев, кустарников, лиан. Весной тут цветут вишни, сливы, абрикос и миндаль, есть магнолии, боярышник. Летом распускаются бутоны сирени, чубушник, спиреи.В Сирингарии — саду сирени — можно увидеть около 200 образцов этого растения. Это примерно половина сортов из представленных в России. В начале лета тут будет невероятный запах и буйство красок — от белого до темно-пурпурного.В Теневом саду — травянистые представители флоры, одно из крупнейших в мире собраний теневыносливых растений. Над ними — дубы, сосны, березы. Летом освещенность — 15-20 процентов.В конце 1980-х на территории появился Японский сад — помогали дизайнеры и дипломаты из Страны восходящего солнца. Здесь и декоративные водопады, и каменные фонари, и пруды, и пагоды, и около 70 видов растений островного государства, многие — с Хоккайдо. В разное время года, с апреля по октябрь, можно наблюдать за цветением ярко-желтой форзиции, затем — сакуры, рододендронов, в начале лета — пионов. Осенью гости приходят полюбоваться красными кленами.Что нужно увидеть в апреле"В Вересковом саду вблизи Лабораторного корпуса зацветают рододендроны, в Теневом саду — подснежники. В Фондовой оранжерее проходит выставка великолепных азалий, — перечисляет причины для визита Елена Прусс. — В конце апреля для посетителей откроется Японский сад.Еще сейчас активно цветут камелии, орхидеи, фейхоа, антуриумы и ароматный кустарник акокантера."Впрочем, в нашем Саду круглый год можно наслаждаться красотой природы", — добавляет Елена Прусс.
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Мария Селиванова
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Цветет и пахнет. Как бесплатно попасть на экскурсию в Ботанический сад

Главный ботанический сад 14 апреля проведет бесплатные экскурсии в честь юбилея

© Getty Images / Konstantin SerezhenkovГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / Konstantin Serezhenkov
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
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МОСКВА, 13 апр РИА Новости, Мария Селиванова. В Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина 14 апреля отметят 80-летие. В честь юбилея посетить экспозиции можно бесплатно, нужно только записаться на экскурсию. В остальные дни второго весеннего месяца стоит прийти, чтобы увидеть начало цветения рододендронов, подснежников и азалий. Что еще интересного ждет гостей — в материале РИА Новости.

Сад приглашает гостей бесплатно

"Мы не ботаники, но было очень интересно узнать про разные виды деревьев и кустарников. Перенюхали все хвойные деревья, научились различать их запах. Раньше думали, что в Ботаническом саду обычные растения, а оказалось — уникальные коллекции рябин, вишен, сирени, многие из которых привезены из-за границы", — вспоминает свою прогулку москвичка Анна Куликова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка наблюдает за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Девушка наблюдает за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка наблюдает за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Чтобы увидеть цветущие растения, нужно записаться на экскурсию. Причем 14 апреля визит может быть бесплатным.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Гости посетят Партерную часть ГБС, попадут в Теневой сад, отправятся на прогулку по Дендрарию с биологом и смогут изучить Лабораторный корпус, рассказала Елена Прусс, начальник отдела дополнительного образования и просвещения ГБС РАН.

Как княжеские владения стали садом-рекордсменом

Юбиляр — один из крупнейших ботанических садов в Европе. Основан 14 апреля 1945 года на месте уникальных лесных массивов на севере Москвы — 361 гектар был выделен в Останкинском лесопарке. Сейчас это пространство между метро "ВДНХ" и "Владыкино".
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Корзун Андрей) / Arboretum in a Moscow Botanical Garden of Academy of SciencesДендропарк в Главном ботаническом саду РАН в Москве
Дендропарк в Главном ботаническом саду РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Корзун Андрей) / Arboretum in a Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences
Дендропарк в Главном ботаническом саду РАН в Москве
В XVI веке земля принадлежала князьям Черкасским. Считается, что тут любил охотиться царь Алексей Михайлович, отец Петра I. Позже "сельцо Осташково" с усадьбой перешло в качестве приданого Варвары Черкасской во владение Шереметевых. Часть рощи превратили в Английский парк — садовник был выходцем из этой страны. Пять выкопанных прудов окружали деревья: дубы, липы, клены, жимолость, калина.
CC BY 2.0 / Gennady Grachev from Moscow, Russia / Ботанический садТерритория Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Территория Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 2.0 / Gennady Grachev from Moscow, Russia / Ботанический сад
Территория Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
После Великой Отечественной войны началось строительство Главного ботанического сада. Часть растений привезли из Германии, также коллекции пополнялись из экспедиционных поездок.
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Андрей Корзун) / Rosarium in the Moscow Botanical Garden of Academy of SciencesРозарий в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН в Москве
Розарий в Главном ботаническом саду им. Цицина РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Андрей Корзун) / Rosarium in the Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences
Розарий в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН в Москве
Первым директором на протяжении 35 лет был Николай Цицин, чье имя теперь носит учреждение. Выдающийся ученый-селекционер известен в том числе и тем, что первым скрестил пырей и пшеницу, создав ее многолетний сорт.

Тысячи растений со всего мира

Сад располагает богатейшими коллекциями растений практически со всех континентов и климатических зон, рассказывают в ГБС. Здесь можно увидеть 8220 видов, 8110 форм и сортов — всего 16 330 таксонов (групп).
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
В ГБС есть Гербарий имени А. К. Скворцова — один из крупнейших в стране. Его фонды — свыше 600 тысяч единиц хранения. Это первоисточник, который позволяет исследовать изменение флоры планеты, говорится на сайте организации.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Новая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН в Москве.

Новая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН в Москве

Новая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 3
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина. Главный вход в оранжерею (cropped)

Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина

Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина. Главный вход в оранжерею (cropped)
2 из 3
© Getty Images / wwasilisa

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© Getty Images / wwasilisa
3 из 3

Новая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Старая Фондовая оранжерея на территории Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина. Главный вход в оранжерею (cropped)
2 из 3

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© Getty Images / wwasilisa
3 из 3
На основе коллекций с использованием приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции — например, природной флоры России и бывшего СССР, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Оазис тропической флоры — Фондовая оранжерея, огромное сооружение из стекла. Там растут пальмы, бегонии, 1500 видов орхидей.
CC BY-SA 3.0 / Андрей Корзун (Kor!An) / Rosa 'Cubana' (Kordes, 2001). From the collection of the Main Botanical Garden of Academy of Sciences in Moscow (Rosarium)Роза Cubana (Kordes, 2001) из коллекции Розария Главного ботанического сада РАН в Москве
Роза Cubana (Kordes, 2001) из коллекции Главного ботанического сада РАН (Розарий) в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Андрей Корзун (Kor!An) / Rosa 'Cubana' (Kordes, 2001). From the collection of the Main Botanical Garden of Academy of Sciences in Moscow (Rosarium)
Роза Cubana (Kordes, 2001) из коллекции Розария Главного ботанического сада РАН в Москве
В Розарии, основанном в начале 1960-х, — самые изысканные и необычные сорта. Есть даже выведенные в позапрошлом веке.
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Андрей Корзун) / Hydrangea bretschneideri in the Arboretum. Main Botanical Garden of Academy of Sciences in Moscow. The end of floweringHydrangea bretschneideri в Дендрарии Главного ботанического сада РАН в Москве
Hydrangea bretschneideri в Дендрарии Главного ботанического сада РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Kor!An (Андрей Корзун) / Hydrangea bretschneideri in the Arboretum. Main Botanical Garden of Academy of Sciences in Moscow. The end of flowering
Hydrangea bretschneideri в Дендрарии Главного ботанического сада РАН в Москве
В Дендрарии на 75 гектарах собрана крупнейшая коллекция деревьев, кустарников, лиан. Весной тут цветут вишни, сливы, абрикос и миндаль, есть магнолии, боярышник. Летом распускаются бутоны сирени, чубушник, спиреи.
© Getty Images / DvoinikЦветущая сирень в Главном ботаническом саду РАН в Москве
Цветущая сирень в ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Dvoinik
Цветущая сирень в Главном ботаническом саду РАН в Москве
В Сирингарии — саду сирени — можно увидеть около 200 образцов этого растения. Это примерно половина сортов из представленных в России. В начале лета тут будет невероятный запах и буйство красок — от белого до темно-пурпурного.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
В Теневом саду — травянистые представители флоры, одно из крупнейших в мире собраний теневыносливых растений. Над ними — дубы, сосны, березы. Летом освещенность — 15-20 процентов.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Девушка на фестивале японской культуры J-FEST в Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

Девушка на фестивале японской культуры J-FEST в Японском саду главного ботанического сада им. Цицина (Российской академии наук (РАН) в Москве

Девушка на фестивале японской культуры J-FEST в Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Стрингер
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1 из 6
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Японский сад Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

Японский сад главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН

Японский сад Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ветвь цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

Ветвь цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве

Ветвь цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Женщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

Женщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве

Женщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 6
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Central Botanical garden.name N. V. Tsitsin: North-East district of Moscow. Exhibition "Japanese garden" (cropped)

В Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, выставка Японский сад

В Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Central Botanical garden.name N. V. Tsitsin: North-East district of Moscow. Exhibition "Japanese garden" (cropped)
5 из 6
CC BY 2.0 / 雷太 / Bonsai exhibition in the Moscow Botanical Garden

Выставка бонсай в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина.

Выставка бонсай в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина

Выставка бонсай в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина.

CC BY 2.0 / 雷太 / Bonsai exhibition in the Moscow Botanical Garden
6 из 6

Девушка на фестивале японской культуры J-FEST в Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 6

Японский сад Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 6

Ветвь цветущей сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 6

Женщины наблюдают за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 6

В Японском саду Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.

CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Central Botanical garden.name N. V. Tsitsin: North-East district of Moscow. Exhibition "Japanese garden" (cropped)
5 из 6

Выставка бонсай в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина.

CC BY 2.0 / 雷太 / Bonsai exhibition in the Moscow Botanical Garden
6 из 6
В конце 1980-х на территории появился Японский сад — помогали дизайнеры и дипломаты из Страны восходящего солнца. Здесь и декоративные водопады, и каменные фонари, и пруды, и пагоды, и около 70 видов растений островного государства, многие — с Хоккайдо. В разное время года, с апреля по октябрь, можно наблюдать за цветением ярко-желтой форзиции, затем — сакуры, рододендронов, в начале лета — пионов. Осенью гости приходят полюбоваться красными кленами.

Что нужно увидеть в апреле

"В Вересковом саду вблизи Лабораторного корпуса зацветают рододендроны, в Теневом саду — подснежники. В Фондовой оранжерее проходит выставка великолепных азалий, — перечисляет причины для визита Елена Прусс. — В конце апреля для посетителей откроется Японский сад.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук в Москве
Еще сейчас активно цветут камелии, орхидеи, фейхоа, антуриумы и ароматный кустарник акокантера.
"Впрочем, в нашем Саду круглый год можно наслаждаться красотой природы", — добавляет Елена Прусс.
Девушка среди маков - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Увидеть весной! Достопримечательности, которые надо посетить в апреле и мае
10 марта, 08:00
 
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