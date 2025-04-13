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Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки - РИА Новости, 13.04.2025
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10:59 13.04.2025 (обновлено: 12:53 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/arktika-2010976070.html
Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки
Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки - РИА Новости, 13.04.2025
Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который вышел с Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:59:00+03:00
2025-04-13T12:53:00+03:00
безопасность
россия
балтийское море
баренцево море
владимир путин
балтийский завод
атомфлот
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МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который вышел с Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге 6 апреля, пришел в порт приписки Мурманск, передает корреспондент РИА Новости. За неделю судно прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия. "Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
https://ria.ru/20250411/atomflot-2010723683.html
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безопасность, россия, балтийское море, баренцево море, владимир путин, балтийский завод, атомфлот
Безопасность, Россия, Балтийское море, Баренцево море, Владимир Путин, Балтийский завод, Атомфлот
Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки

Новый атомный ледокол "Якутия" пришел в порт приписки Мурманск

© РИА НовостиУниверсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск. 13 апреля 2025
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 Якутия прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия" прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск. 13 апреля 2025
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МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который вышел с Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге 6 апреля, пришел в порт приписки Мурманск, передает корреспондент РИА Новости.
За неделю судно прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия.
Атомный ледокол Арктика рядом с палаткой на Енисее - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Атомфлот" сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол
11 апреля, 14:20
"Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград".
Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
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БезопасностьРоссияБалтийское мореБаренцево мореВладимир ПутинБалтийский заводАтомфлот
 
 
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