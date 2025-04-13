https://ria.ru/20250413/arktika-2010976070.html

Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки

Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки - РИА Новости, 13.04.2025

Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который вышел с Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:59:00+03:00

2025-04-13T10:59:00+03:00

2025-04-13T12:53:00+03:00

безопасность

россия

балтийское море

баренцево море

владимир путин

балтийский завод

атомфлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010986870_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_9de99a011b9d8be5a8aab95333bd41a4.jpg

МУРМАНСК, 13 апр - РИА Новости. Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", который вышел с Балтийского завода (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге 6 апреля, пришел в порт приписки Мурманск, передает корреспондент РИА Новости. За неделю судно прошло по Балтийскому морю, Атлантике, Баренцеву морю и пришвартовалось в порту в Кольском заливе. Срок эксплуатации нового ледокола оценивается в четыре десятилетия. "Якутия" стала четвертым по счету судном, построенным на Балтийском заводе по проекту 22220 по заказу ФГУП "Атомфлот". В рамках проекта, который реализуется с 2013 года, уже создали три атомохода: "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России. В настоящее время на Балтийском заводе сооружаются ледоколы "Чукотка" и "Ленинград". Ледокол "Якутия" заложен на Балтийском заводе ОСК 26 мая 2020 года, 22 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония спуска ледокола на воду, в которой принял участие президент России Владимир Путин. В мае 2024 года на "Якутии" начались швартовные испытания. В октябре прошлого года специалисты начали работы по физическому пуску ядерной энергетической установки. В конце 2024 года судно прошло заводские ходовые испытания. Серийный ледокол "Якутия" в конце прошлого года вошел в состав атомного ледокольного флота РФ. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки - компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Атомные ледоколы проекта 22220 могут проводить ряд судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

https://ria.ru/20250411/atomflot-2010723683.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007792399.html

россия

балтийское море

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, балтийское море, баренцево море, владимир путин, балтийский завод, атомфлот