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СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам - РИА Новости, 12.04.2025
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02:27 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/ssha-2010833334.html
СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам
СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам - РИА Новости, 12.04.2025
СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам
Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва"... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:27:00+03:00
2025-04-12T02:27:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
украина
владимир зеленский
дональд трамп
ольга стефанишина
газпром
всемирный банк
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу должны были пройти консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники позднее утверждало, что украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых - равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Неназванный представитель министерства финансов США подтвердил Рейтер факт прошедших в пятницу переговоров, добавив, что они несли технический характер. При этом неназванный источник сообщил агентству, что напряжение на переговорах возникало в основном из-за последнего варианта предложенной Вашингтоном сделки, этот вариант был "шире, чем оригинальная версия" документа. На фоне антагонистической атмосферы перспективы прорыва в переговорах были слабыми, отметил источник. "Атмосфера переговоров - очень антагонистическая", - заявил источник, указывая на "максималистский" вариант сделки, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте. При этом в документах по сделке, как утверждает источник, нашлось требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российской компании "Газпром". При этом источник также утверждает, что украинское правительство в рамках обсуждения сделки работает с немецкой фирмой Hogan Lovells как со внешним советником. Помимо этого, Рейтер, ссылаясь на нескольких неназванных источников, утверждает, что украинские премьер-министр и министр финансов Денис Шмыгаль и Сергей Марченко через две недели приедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также для посвященной Украине встречи министров, которая пройдет 25 апреля. Ранее газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, писала, что в документах нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250404/ssha-2009444456.html
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сша
вашингтон (штат)
украина
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сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, ольга стефанишина, газпром, всемирный банк
США, Вашингтон (штат), Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина, Газпром, Всемирный банк
СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам

Reuters: переговоры Украины и США по недрам прошли в атмосфере антагонизма

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу должны были пройти консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники позднее утверждало, что украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых - равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев.
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Неназванный представитель министерства финансов США подтвердил Рейтер факт прошедших в пятницу переговоров, добавив, что они несли технический характер. При этом неназванный источник сообщил агентству, что напряжение на переговорах возникало в основном из-за последнего варианта предложенной Вашингтоном сделки, этот вариант был "шире, чем оригинальная версия" документа.
На фоне антагонистической атмосферы перспективы прорыва в переговорах были слабыми, отметил источник.
"Атмосфера переговоров - очень антагонистическая", - заявил источник, указывая на "максималистский" вариант сделки, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте.
При этом в документах по сделке, как утверждает источник, нашлось требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российской компании "Газпром".
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При этом источник также утверждает, что украинское правительство в рамках обсуждения сделки работает с немецкой фирмой Hogan Lovells как со внешним советником.
Помимо этого, Рейтер, ссылаясь на нескольких неназванных источников, утверждает, что украинские премьер-министр и министр финансов Денис Шмыгаль и Сергей Марченко через две недели приедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также для посвященной Украине встречи министров, которая пройдет 25 апреля.
Ранее газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, писала, что в документах нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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СШАВашингтон (штат)УкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампОльга СтефанишинаГазпромВсемирный банк
 
 
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