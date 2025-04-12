СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам
Reuters: переговоры Украины и США по недрам прошли в атмосфере антагонизма
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу должны были пройти консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники позднее утверждало, что украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых - равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев.
Неназванный представитель министерства финансов США подтвердил Рейтер факт прошедших в пятницу переговоров, добавив, что они несли технический характер. При этом неназванный источник сообщил агентству, что напряжение на переговорах возникало в основном из-за последнего варианта предложенной Вашингтоном сделки, этот вариант был "шире, чем оригинальная версия" документа.
На фоне антагонистической атмосферы перспективы прорыва в переговорах были слабыми, отметил источник.
"Атмосфера переговоров - очень антагонистическая", - заявил источник, указывая на "максималистский" вариант сделки, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте.
При этом источник также утверждает, что украинское правительство в рамках обсуждения сделки работает с немецкой фирмой Hogan Lovells как со внешним советником.
Помимо этого, Рейтер, ссылаясь на нескольких неназванных источников, утверждает, что украинские премьер-министр и министр финансов Денис Шмыгаль и Сергей Марченко через две недели приедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также для посвященной Украине встречи министров, которая пройдет 25 апреля.
Ранее газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, писала, что в документах нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.