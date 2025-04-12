https://ria.ru/20250412/ssha-2010833334.html

СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам

СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам - РИА Новости, 12.04.2025

СМИ узнали, как прошли переговоры Украины и США по минералам

Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва"... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:27:00+03:00

2025-04-12T02:27:00+03:00

2025-04-12T02:27:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

украина

владимир зеленский

дональд трамп

ольга стефанишина

газпром

всемирный банк

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу должны были пройти консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники позднее утверждало, что украинская делегация, отправившаяся на переговоры с США по соглашению о недрах, имеет директивы от Владимира Зеленского, среди которых - равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Неназванный представитель министерства финансов США подтвердил Рейтер факт прошедших в пятницу переговоров, добавив, что они несли технический характер. При этом неназванный источник сообщил агентству, что напряжение на переговорах возникало в основном из-за последнего варианта предложенной Вашингтоном сделки, этот вариант был "шире, чем оригинальная версия" документа. На фоне антагонистической атмосферы перспективы прорыва в переговорах были слабыми, отметил источник. "Атмосфера переговоров - очень антагонистическая", - заявил источник, указывая на "максималистский" вариант сделки, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа в марте. При этом в документах по сделке, как утверждает источник, нашлось требование США о том, чтобы международная финансовая корпорация развития правительства США забрала под свой под контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, у российской компании "Газпром". При этом источник также утверждает, что украинское правительство в рамках обсуждения сделки работает с немецкой фирмой Hogan Lovells как со внешним советником. Помимо этого, Рейтер, ссылаясь на нескольких неназванных источников, утверждает, что украинские премьер-министр и министр финансов Денис Шмыгаль и Сергей Марченко через две недели приедут в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также для посвященной Украине встречи министров, которая пройдет 25 апреля. Ранее газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, писала, что в документах нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250404/ssha-2009444456.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html

сша

вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), украина, владимир зеленский, дональд трамп, ольга стефанишина, газпром, всемирный банк