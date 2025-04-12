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Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах - РИА Новости, 12.04.2025
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06:51 12.04.2025 (обновлено: 07:14 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/seul-2010845635.html
Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах
Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах - РИА Новости, 12.04.2025
Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах
Мэр южнокорейской столицы Сеула О Се Хун заявил в субботу, что вопреки ожиданиям не будет участвовать в досрочных президентских выборах, передает агентство... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:51:00+03:00
2025-04-12T07:14:00+03:00
в мире
южная корея
тэгу
юн сок ель
гражданская сила
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СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Мэр южнокорейской столицы Сеула О Се Хун заявил в субботу, что вопреки ожиданиям не будет участвовать в досрочных президентских выборах, передает агентство Рёнхап. О Се Хун объявил о своем решении в штаб-квартире правящей партии "Гражданская сила", призвав свою партию и других кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте и помощи "слабым" на предстоящих выборах. Ранее ожидалось, что О объявит о своем участии в президентских выборах. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля всеми восьмью голосами за единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с объявлением тем 3 декабря прошлого года военного положения в стране. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня. Ранее бывший глава основной оппозиционной партии Южной Кореи Объединенной демократической партии (ОДП) Ли Чжэ Мён, который покинул свой пост в среду, официально заявил свою кандидатуру на предстоящих досрочных президентских выборах. Бывший глава партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун также выдвинул свою кандидатуру 10 апреля. Депутат "Гражданской силы" Ан Чхоль Су выдвинулся 8 апреля, бывший министр труда Ким Мун Су заявил свою кандидатуру 9 апреля, а мэр Тэгу Хон Чжун Пхё планирует сделать так же в понедельник. Бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, ожидается, объявит о своем выдвижении сразу после публикации внутрипартийного графика праймериз. Предположительно, на выборах может выдвинуться и бывший депутат "Гражданской силы" и ранее уже участник президентских выборов Ю Сын Мин.
https://ria.ru/20250404/impichment-2009292406.html
https://ria.ru/20241108/koreya-1982672728.html
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в мире, южная корея, тэгу, юн сок ель, гражданская сила, сеул
В мире, Южная Корея, Тэгу, Юн Сок Ель, Гражданская сила, Сеул
Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах

Мэр Сеула О Се Хун заявил, что не будет баллотироваться в президенты

© РИА Новости / Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Мэр южнокорейской столицы Сеула О Се Хун заявил в субботу, что вопреки ожиданиям не будет участвовать в досрочных президентских выборах, передает агентство Рёнхап.
О Се Хун объявил о своем решении в штаб-квартире правящей партии "Гражданская сила", призвав свою партию и других кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте и помощи "слабым" на предстоящих выборах.
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4 апреля, 11:49
Ранее ожидалось, что О объявит о своем участии в президентских выборах.
Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля всеми восьмью голосами за единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с объявлением тем 3 декабря прошлого года военного положения в стране. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня.
Ранее бывший глава основной оппозиционной партии Южной Кореи Объединенной демократической партии (ОДП) Ли Чжэ Мён, который покинул свой пост в среду, официально заявил свою кандидатуру на предстоящих досрочных президентских выборах. Бывший глава партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун также выдвинул свою кандидатуру 10 апреля.
Депутат "Гражданской силы" Ан Чхоль Су выдвинулся 8 апреля, бывший министр труда Ким Мун Су заявил свою кандидатуру 9 апреля, а мэр Тэгу Хон Чжун Пхё планирует сделать так же в понедельник. Бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, ожидается, объявит о своем выдвижении сразу после публикации внутрипартийного графика праймериз. Предположительно, на выборах может выдвинуться и бывший депутат "Гражданской силы" и ранее уже участник президентских выборов Ю Сын Мин.
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