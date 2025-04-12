https://ria.ru/20250412/seul-2010845635.html

Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах

Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах - РИА Новости, 12.04.2025

Мэр Сеула не будет участвовать в досрочных президентских выборах

Мэр южнокорейской столицы Сеула О Се Хун заявил в субботу, что вопреки ожиданиям не будет участвовать в досрочных президентских выборах, передает агентство... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:51:00+03:00

2025-04-12T06:51:00+03:00

2025-04-12T07:14:00+03:00

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СЕУЛ, 12 апр – РИА Новости. Мэр южнокорейской столицы Сеула О Се Хун заявил в субботу, что вопреки ожиданиям не будет участвовать в досрочных президентских выборах, передает агентство Рёнхап. О Се Хун объявил о своем решении в штаб-квартире правящей партии "Гражданская сила", призвав свою партию и других кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте и помощи "слабым" на предстоящих выборах. Ранее ожидалось, что О объявит о своем участии в президентских выборах. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля всеми восьмью голосами за единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с объявлением тем 3 декабря прошлого года военного положения в стране. Досрочные выборы в Южной Корее назначены на 3 июня. Ранее бывший глава основной оппозиционной партии Южной Кореи Объединенной демократической партии (ОДП) Ли Чжэ Мён, который покинул свой пост в среду, официально заявил свою кандидатуру на предстоящих досрочных президентских выборах. Бывший глава партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун также выдвинул свою кандидатуру 10 апреля. Депутат "Гражданской силы" Ан Чхоль Су выдвинулся 8 апреля, бывший министр труда Ким Мун Су заявил свою кандидатуру 9 апреля, а мэр Тэгу Хон Чжун Пхё планирует сделать так же в понедельник. Бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су, ожидается, объявит о своем выдвижении сразу после публикации внутрипартийного графика праймериз. Предположительно, на выборах может выдвинуться и бывший депутат "Гражданской силы" и ранее уже участник президентских выборов Ю Сын Мин.

https://ria.ru/20250404/impichment-2009292406.html

https://ria.ru/20241108/koreya-1982672728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, тэгу, юн сок ель, гражданская сила, сеул