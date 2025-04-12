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Росмолодежь представила "Индекс поколения" - РИА Новости, 12.04.2025
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15:48 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html
Росмолодежь представила "Индекс поколения"
Росмолодежь представила "Индекс поколения" - РИА Новости, 12.04.2025
Росмолодежь представила "Индекс поколения"
Росмолодежь представила инструмент "Индекс поколения" для анализа разных сфер жизни молодых людей и оценки эффективности мер в молодежной политике, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:48:00+03:00
2025-04-12T15:48:00+03:00
общество
россия
москва
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Росмолодежь представила инструмент "Индекс поколения" для анализа разных сфер жизни молодых людей и оценки эффективности мер в молодежной политике, сообщили в пресс-службе организации. Инструмент представили в субботу в ходе заседания комиссии Государственного совета по направлению "Молодежь и дети", которое прошло в рамках презентации одноименного нацпроекта. Мероприятие проходило на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Индекс поколения – это отражение наших культурных и социальных изменений. Мы впервые проводим такой масштабный мониторинг всех сфер жизни молодых людей, чтобы понять их влияние на развитие страны. Индекс поможет нам увидеть, насколько эффективны принимаемые меры, а в дальнейшем разработать новые, чтобы Россия оставалась страной возможностей. Посредством проведения же экспертных интервью, анализа лучших теоретико-методологических подходов и наработок, а также исходя из стратегических ориентиров и целей государственной политики определены семь показателей, по которым формируется индекс, — образование, мировоззрение, работа и общественно-полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг, культура, инфраструктура для молодых, образ будущего. И это наша общая задача, слаженная работа всех структур и ведомств", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова. Как отметили в организации, исследование проводится по всей РФ совместно с Высшей школой экономики, Федеральным центром гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета, Иннопрактикой и Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Презентация итогов анализа в виде публичного доклада запланирована на июнь, заверили в Росмолодежи. Кроме того, в ходе заседания Госсовета обсуждение коснулось Стратегии развития системы образования до 2036 года. "Работа над стратегией велась в 15 рабочих группах с участием почти двух тысяч экспертов. Это эксперты Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзора, администрации президента, РАН, РАО, ФНС, ректора вузов, директора школ, колледжей, представители науки, общественных организаций, бизнеса. Мы обсуждали подходы в каждом субъекте Российской Федерации. На основе этих результатов, опросов граждан, обсуждений в Государственной Думе, Совете Федерации рабочие группы определили широкий спектр проблемных вопросов, которые касаются разных уровней образования и сквозных вопросов –качества воспитания, психологии, цифровизации, управления, экономики, экспорта образования", - приводятся в сообщении слова заместителя министра просвещения РФ Ирины Шварцман.
https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html
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общество, россия, москва, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Москва, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Росмолодежь представила "Индекс поколения"

Росмолодежь представила "Индекс поколения", анализирующий сферы жизни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Росмолодежь представила инструмент "Индекс поколения" для анализа разных сфер жизни молодых людей и оценки эффективности мер в молодежной политике, сообщили в пресс-службе организации.
Инструмент представили в субботу в ходе заседания комиссии Государственного совета по направлению "Молодежь и дети", которое прошло в рамках презентации одноименного нацпроекта. Мероприятие проходило на площадке Национального центра "Россия" в Москве.
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"Индекс поколения – это отражение наших культурных и социальных изменений. Мы впервые проводим такой масштабный мониторинг всех сфер жизни молодых людей, чтобы понять их влияние на развитие страны. Индекс поможет нам увидеть, насколько эффективны принимаемые меры, а в дальнейшем разработать новые, чтобы Россия оставалась страной возможностей. Посредством проведения же экспертных интервью, анализа лучших теоретико-методологических подходов и наработок, а также исходя из стратегических ориентиров и целей государственной политики определены семь показателей, по которым формируется индекс, — образование, мировоззрение, работа и общественно-полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг, культура, инфраструктура для молодых, образ будущего. И это наша общая задача, слаженная работа всех структур и ведомств", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.
Как отметили в организации, исследование проводится по всей РФ совместно с Высшей школой экономики, Федеральным центром гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета, Иннопрактикой и Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды.
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Презентация итогов анализа в виде публичного доклада запланирована на июнь, заверили в Росмолодежи.
Кроме того, в ходе заседания Госсовета обсуждение коснулось Стратегии развития системы образования до 2036 года.
"Работа над стратегией велась в 15 рабочих группах с участием почти двух тысяч экспертов. Это эксперты Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзора, администрации президента, РАН, РАО, ФНС, ректора вузов, директора школ, колледжей, представители науки, общественных организаций, бизнеса. Мы обсуждали подходы в каждом субъекте Российской Федерации. На основе этих результатов, опросов граждан, обсуждений в Государственной Думе, Совете Федерации рабочие группы определили широкий спектр проблемных вопросов, которые касаются разных уровней образования и сквозных вопросов –качества воспитания, психологии, цифровизации, управления, экономики, экспорта образования", - приводятся в сообщении слова заместителя министра просвещения РФ Ирины Шварцман.
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ОбществоРоссияМоскваГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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