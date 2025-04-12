https://ria.ru/20250412/indeks-2010891226.html

Росмолодежь представила "Индекс поколения"

Росмолодежь представила "Индекс поколения" - РИА Новости, 12.04.2025

Росмолодежь представила "Индекс поколения"

Росмолодежь представила инструмент "Индекс поколения" для анализа разных сфер жизни молодых людей и оценки эффективности мер в молодежной политике, сообщили в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:48:00+03:00

2025-04-12T15:48:00+03:00

2025-04-12T15:48:00+03:00

общество

россия

москва

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Росмолодежь представила инструмент "Индекс поколения" для анализа разных сфер жизни молодых людей и оценки эффективности мер в молодежной политике, сообщили в пресс-службе организации. Инструмент представили в субботу в ходе заседания комиссии Государственного совета по направлению "Молодежь и дети", которое прошло в рамках презентации одноименного нацпроекта. Мероприятие проходило на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Индекс поколения – это отражение наших культурных и социальных изменений. Мы впервые проводим такой масштабный мониторинг всех сфер жизни молодых людей, чтобы понять их влияние на развитие страны. Индекс поможет нам увидеть, насколько эффективны принимаемые меры, а в дальнейшем разработать новые, чтобы Россия оставалась страной возможностей. Посредством проведения же экспертных интервью, анализа лучших теоретико-методологических подходов и наработок, а также исходя из стратегических ориентиров и целей государственной политики определены семь показателей, по которым формируется индекс, — образование, мировоззрение, работа и общественно-полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг, культура, инфраструктура для молодых, образ будущего. И это наша общая задача, слаженная работа всех структур и ведомств", - приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова. Как отметили в организации, исследование проводится по всей РФ совместно с Высшей школой экономики, Федеральным центром гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета, Иннопрактикой и Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Презентация итогов анализа в виде публичного доклада запланирована на июнь, заверили в Росмолодежи. Кроме того, в ходе заседания Госсовета обсуждение коснулось Стратегии развития системы образования до 2036 года. "Работа над стратегией велась в 15 рабочих группах с участием почти двух тысяч экспертов. Это эксперты Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзора, администрации президента, РАН, РАО, ФНС, ректора вузов, директора школ, колледжей, представители науки, общественных организаций, бизнеса. Мы обсуждали подходы в каждом субъекте Российской Федерации. На основе этих результатов, опросов граждан, обсуждений в Государственной Думе, Совете Федерации рабочие группы определили широкий спектр проблемных вопросов, которые касаются разных уровней образования и сквозных вопросов –качества воспитания, психологии, цифровизации, управления, экономики, экспорта образования", - приводятся в сообщении слова заместителя министра просвещения РФ Ирины Шварцман.

https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html

https://ria.ru/20250326/putin-2007549363.html

https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), высшая школа экономики (вшэ)