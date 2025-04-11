Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/ssha-2010819162.html
СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине
СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине - РИА Новости, 11.04.2025
СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине
Вашингтону не хватает четкого плана по продвижению переговоров по разрешению украинского конфликта, отмечает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:18:00+03:00
2025-04-11T22:18:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
дональд трамп
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Вашингтону не хватает четкого плана по продвижению переговоров по разрешению украинского конфликта, отмечает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов. "Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации (президента США Дональда Трампа - ред.). Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана (по конфликту на Украине - ред.)", - заявил агентству один из неназванных дипломатов. В материале агентства утверждается, что администрация Трампа не сформировала "координированного процесса по политике в отношении Украины" несмотря на постоянную коммуникацию между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпосланником президента США Китом Келлогом. Неназванный источник, знакомый с ситуацией, добавил агентству, что национальный комитет безопасности США провел только одну встречу по украинского конфликту, в которой обычно принимают участие высокопоставленные советники президента по национальной безопасности. Это идет вразрез обычной практики Белого дома. В результате создалась большая путаница внутри администрации и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров. Путин провел встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010654620.html
https://ria.ru/20250409/rossija-2010341911.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, дональд трамп, кит келлог
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Кит Келлог
СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине

Reuters: США не хватает четкого плана по продвижению переговоров по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Вашингтону не хватает четкого плана по продвижению переговоров по разрешению украинского конфликта, отмечает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.
"Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации (президента США Дональда Трампа - ред.). Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана (по конфликту на Украине - ред.)", - заявил агентству один из неназванных дипломатов.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Кремле прокомментировали переговоры США и Украины
Вчера, 11:20
В материале агентства утверждается, что администрация Трампа не сформировала "координированного процесса по политике в отношении Украины" несмотря на постоянную коммуникацию между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпосланником президента США Китом Келлогом. Неназванный источник, знакомый с ситуацией, добавил агентству, что национальный комитет безопасности США провел только одну встречу по украинского конфликту, в которой обычно принимают участие высокопоставленные советники президента по национальной безопасности. Это идет вразрез обычной практики Белого дома. В результате создалась большая путаница внутри администрации и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров.
Путин провел встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Россия оценила предложенные США схемы урегулирования конфликта на Украине
9 апреля, 20:18
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДональд ТрампКит Келлог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала