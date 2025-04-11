СМИ: США не хватает четкого плана по переговорам по Украине
Reuters: США не хватает четкого плана по продвижению переговоров по Украине
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм. Вашингтону не хватает четкого плана по продвижению переговоров по разрешению украинского конфликта, отмечает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.
"Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации (президента США Дональда Трампа - ред.). Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана (по конфликту на Украине - ред.)", - заявил агентству один из неназванных дипломатов.
В материале агентства утверждается, что администрация Трампа не сформировала "координированного процесса по политике в отношении Украины" несмотря на постоянную коммуникацию между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпосланником президента США Китом Келлогом. Неназванный источник, знакомый с ситуацией, добавил агентству, что национальный комитет безопасности США провел только одну встречу по украинского конфликту, в которой обычно принимают участие высокопоставленные советники президента по национальной безопасности. Это идет вразрез обычной практики Белого дома. В результате создалась большая путаница внутри администрации и среди союзников в Европе относительно направления мирных переговоров.
Путин провел встречу с Уиткоффом, который прилетел в Россию в пятницу, в Президентской библиотеке в Петербурге. Их сопровождали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На фоне проходящих в Петербурге переговоров Белый дом заявил, что визит Уиткоффа в РФ является еще одним шагом на пути к прекращению огня на Украине и, в конечном итоге, соглашению о мире.