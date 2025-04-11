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Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ
Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:39:00+03:00
2025-04-11T05:39:00+03:00
2025-04-11T05:39:00+03:00
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ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля", - говорится в статье. Источники сообщили изданию, что саммит ЕС - Китай второй год подряд пройдет в столице КНР, несмотря на то, что место его проведения должно меняться. По данным газеты, Си Цзиньпин не хочет ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с китайским лидером. Отмечается, что китайская сторона пока не подтвердила точные даты визита, но готовность лидеров ЕС поехать в Пекин свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения Евросоюза и США фактически рухнули.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, китай, пекин, брюссель, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет
В мире, Китай, Пекин, Брюссель, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ
South China Morning Post: лидеры ЕС планируют посетить Пекин в конце июля