https://ria.ru/20250411/smi-2010612411.html

Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ

Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025

Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ

Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:39:00+03:00

2025-04-11T05:39:00+03:00

2025-04-11T05:39:00+03:00

в мире

китай

пекин

брюссель

си цзиньпин

антониу кошта

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля", - говорится в статье. Источники сообщили изданию, что саммит ЕС - Китай второй год подряд пройдет в столице КНР, несмотря на то, что место его проведения должно меняться. По данным газеты, Си Цзиньпин не хочет ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с китайским лидером. Отмечается, что китайская сторона пока не подтвердила точные даты визита, но готовность лидеров ЕС поехать в Пекин свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения Евросоюза и США фактически рухнули.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html

https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, брюссель, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет