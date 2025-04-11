Рейтинг@Mail.ru
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:39 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/smi-2010612411.html
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ
Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:39:00+03:00
2025-04-11T05:39:00+03:00
в мире
китай
пекин
брюссель
си цзиньпин
антониу кошта
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_93b129ab23d85f9901d24add8b99fc2d.jpg
ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники. "Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля", - говорится в статье. Источники сообщили изданию, что саммит ЕС - Китай второй год подряд пройдет в столице КНР, несмотря на то, что место его проведения должно меняться. По данным газеты, Си Цзиньпин не хочет ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с китайским лидером. Отмечается, что китайская сторона пока не подтвердила точные даты визита, но готовность лидеров ЕС поехать в Пекин свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения Евросоюза и США фактически рухнули.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010373184.html
https://ria.ru/20250316/sammit-2005299427.html
китай
пекин
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151691/70/1516917015_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_2c8eb80f6f2ad82fe590e5b232793f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, брюссель, си цзиньпин, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет
В мире, Китай, Пекин, Брюссель, Си Цзиньпин, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет
Руководство ЕС планирует посетить Пекин в конце июля, пишут СМИ

South China Morning Post: лидеры ЕС планируют посетить Пекин в конце июля

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 11 апр - РИА Новости. Руководство Европейского союза планирует посетить Пекин в конце июля для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает в пятницу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля", - говорится в статье.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Китай и ЕС обсудили вопросы реагирования на пошлины США
10 апреля, 05:40
Источники сообщили изданию, что саммит ЕС - Китай второй год подряд пройдет в столице КНР, несмотря на то, что место его проведения должно меняться. По данным газеты, Си Цзиньпин не хочет ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с китайским лидером.
Отмечается, что китайская сторона пока не подтвердила точные даты визита, но готовность лидеров ЕС поехать в Пекин свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения Евросоюза и США фактически рухнули.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюсселе, пишет FT
16 марта, 11:22
 
В миреКитайПекинБрюссельСи ЦзиньпинАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала