https://ria.ru/20250411/putin-2010806897.html

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи - РИА Новости, 11.04.2025

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:51:00+03:00

2025-04-11T19:51:00+03:00

2025-04-11T19:51:00+03:00

политика

санкт-петербург

владимир путин

юрий ушаков

кирилл дмитриев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев были рядом с российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время их встречи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге.

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политика, санкт-петербург, владимир путин, юрий ушаков, кирилл дмитриев