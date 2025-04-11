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Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи - РИА Новости, 11.04.2025
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19:51 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/putin-2010806897.html
Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи
Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи - РИА Новости, 11.04.2025
Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:51:00+03:00
2025-04-11T19:51:00+03:00
политика
санкт-петербург
владимир путин
юрий ушаков
кирилл дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев были рядом с российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время их встречи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге.
https://ria.ru/20250411/putin-2010806383.html
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политика, санкт-петербург, владимир путин, юрий ушаков, кирилл дмитриев
Политика, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев
Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина и Уиткоффа во время встречи

Ушаков и Дмитриев были рядом с Путиным и Уиткоффом во время встречи в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев были рядом с российским лидером Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом во время их встречи в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Путина и Уиткоффа проходит в пятницу в здании Президентской библиотеки в Петербурге.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Кремле допустили разговор Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом
Вчера, 19:49
 
ПолитикаСанкт-ПетербургВладимир ПутинЮрий УшаковКирилл Дмитриев
 
 
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