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В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 11.04.2025
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09:58 11.04.2025 (обновлено: 10:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kitay-2010638214.html
В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин
В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 11.04.2025
В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин
Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:58:00+03:00
2025-04-11T10:38:00+03:00
китай
сша
испания
си цзиньпин
педро санчес
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине. "В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что за последние 70 лет Китай в своем развитии всегда полагался на собственные силы, упорную борьбу и трудолюбие, "Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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китай, сша, испания, си цзиньпин, педро санчес, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Испания, Си Цзиньпин, Педро Санчес, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: идти против всего мира означает изолировать себя

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.
"В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что за последние 70 лет Китай в своем развитии всегда полагался на собственные силы, упорную борьбу и трудолюбие, "Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп рассказал о доходах США от импортных пошлин
10 апреля, 19:54
 
КитайСШАИспанияСи ЦзиньпинПедро СанчесДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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