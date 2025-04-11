https://ria.ru/20250411/kitay-2010638214.html

В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин

В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 11.04.2025

В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин

Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:58:00+03:00

2025-04-11T09:58:00+03:00

2025-04-11T10:38:00+03:00

китай

сша

испания

си цзиньпин

педро санчес

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости. Победителей в тарифных войнах нет, идти против мира означает изолировать себя, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине. "В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что за последние 70 лет Китай в своем развитии всегда полагался на собственные силы, упорную борьбу и трудолюбие, "Китай никогда не полагался на чью-то милость и уж тем более не боялся необоснованного давления". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

китай

сша

испания

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китай, сша, испания, си цзиньпин, педро санчес, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире