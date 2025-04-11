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Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин - РИА Новости, 11.04.2025
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09:54 11.04.2025 (обновлено: 10:53 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kitay-2010637272.html
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин - РИА Новости, 11.04.2025
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин
Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:54:00+03:00
2025-04-11T10:53:00+03:00
сша
китай
испания
педро санчес
си цзиньпин
евросоюз
в мире
пекин
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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая."Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", — сказал он на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.Китайский лидер также призвал защищать международный порядок."В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", — пояснил Си Цзиньпин.По его словам, Китай никогда не полагался на чужую милость и не боялся необоснованного давления. Независимо от изменений внешней обстановки, Пекин сохранит уверенность, решимость и сосредоточится на собственных делах, добавил председатель КНР.Конфликт США и Китая из-за пошлинГлава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html
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сша, китай, испания, педро санчес, си цзиньпин, евросоюз, в мире, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Испания, Педро Санчес, Си Цзиньпин, Евросоюз, В мире, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин

Си Цзиньпин призвал ЕС совместно с КНР защищать международную торговую среду

© AP Photo / Andres Martinez CasaresПредседатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Пекине, Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Andres Martinez Casares
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Пекине, Китай
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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая.
"Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", — сказал он на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
10 апреля, 08:00
Китайский лидер также призвал защищать международный порядок.
«
"В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", — пояснил Си Цзиньпин.
По его словам, Китай никогда не полагался на чужую милость и не боялся необоснованного давления. Независимо от изменений внешней обстановки, Пекин сохранит уверенность, решимость и сосредоточится на собственных делах, добавил председатель КНР.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
8 апреля, 08:00

Конфликт США и Китая из-за пошлин

Глава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.
США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.
Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария
8 апреля, 08:00
 
СШАКитайИспанияПедро СанчесСи ЦзиньпинЕвросоюзВ миреПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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