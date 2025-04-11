https://ria.ru/20250411/kitay-2010637272.html

Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин

Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин - РИА Новости, 11.04.2025

Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин

Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:54:00+03:00

2025-04-11T09:54:00+03:00

2025-04-11T10:53:00+03:00

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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Пекин и Брюссель должны противостоять одностороннему запугиванию для защиты не только своих интересов, но и международных правил, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело Центральное телевидение Китая."Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду", — сказал он на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.Китайский лидер также призвал защищать международный порядок."В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя", — пояснил Си Цзиньпин.По его словам, Китай никогда не полагался на чужую милость и не боялся необоснованного давления. Независимо от изменений внешней обстановки, Пекин сохранит уверенность, решимость и сосредоточится на собственных делах, добавил председатель КНР.Конфликт США и Китая из-за пошлинГлава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.

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https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

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