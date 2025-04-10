https://ria.ru/20250410/ukrainets-2010538247.html
Украинца, обвиняемого в подрыве на подстанции, внесли в список террористов
Украинца, обвиняемого в подрыве на подстанции, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.04.2025
Украинца, обвиняемого в подрыве на подстанции, внесли в список террористов
Украинец Артем Прокопец*, обвиняемый в Петербурге в подрыве двух трансформаторов электроподстанции с ущербом в 138 млн руб, внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T17:19:00+03:00
2025-04-10T17:19:00+03:00
2025-04-10T17:20:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинец Артем Прокопец*, обвиняемый в Петербурге в подрыве двух трансформаторов электроподстанции с ущербом в 138 млн руб, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Прокопец* Артем Николаевич, 01.09. 1997 год рождения, город Николаев Николаевской области Украины", - говорится в перечне. Ранее Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Прокопца*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.б,в ч.2 ст.281 УК РФ. Обвинение полагает, что ночью 3 апреля 2024 года у дома №13 по Екатерининскому проспекту Прокопец* повредил путем подрыва два трансформатора электроподстанции, причинив ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб на сумму более 138,845 миллиона рублей. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, исполнителя подрыва задержали накануне. Правоохранители установили, что исполнителем диверсии является гражданин Украины, который с 2019 года живет в Петербурге и работает поваром в одном из ресторанов Всеволожского района Ленинградской области. Также выяснилось, что задание на совершение подрыва и инструкции по изготовлению взрывного устройства молодой человек получил от представителей СБУ, которыми был завербован как агент.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
https://ria.ru/20250330/terakty-1993585925.html
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происшествия, украина, санкт-петербург, всеволожский район, служба безопасности украины, россия, в мире
Происшествия, Украина, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Служба безопасности Украины, Россия, В мире
Украинца, обвиняемого в подрыве на подстанции, внесли в список террористов
Обвиняемого в подрыве на подстанции украинца Прокопца внесли в террористы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинец Артем Прокопец*, обвиняемый в Петербурге в подрыве двух трансформаторов электроподстанции с ущербом в 138 млн руб, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Прокопец* Артем Николаевич, 01.09. 1997 год рождения, город Николаев Николаевской области Украины", - говорится в перечне.
Ранее Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Прокопца*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.б,в ч.2 ст.281 УК РФ.
Обвинение полагает, что ночью 3 апреля 2024 года у дома №13 по Екатерининскому проспекту Прокопец* повредил путем подрыва два трансформатора электроподстанции, причинив ПАО "Россети Ленэнерго" ущерб на сумму более 138,845 миллиона рублей.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, исполнителя подрыва задержали накануне. Правоохранители установили, что исполнителем диверсии является гражданин Украины
, который с 2019 года живет в Петербурге
и работает поваром в одном из ресторанов Всеволожского района Ленинградской области
. Также выяснилось, что задание на совершение подрыва и инструкции по изготовлению взрывного устройства молодой человек получил от представителей СБУ
, которыми был завербован как агент.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.