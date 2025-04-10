https://ria.ru/20250410/trump-2010253379.html

"Подставил Трампа". Кто на самом деле стоит за новым мировым кризисом

"Подставил Трампа". Кто на самом деле стоит за новым мировым кризисом - РИА Новости, 10.04.2025

"Подставил Трампа". Кто на самом деле стоит за новым мировым кризисом

Не разбирается в экономике, зато имеет "воображаемых друзей" — так говорят о соратнике Трампа, спровоцировавшем обвал фондовых рынков, цен на нефть и панические РИА Новости, 10.04.2025

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2025-04-10T08:00:00+03:00

2025-04-10T08:03:00+03:00

технологии

китай

сша

илон маск

джаред кушнер

роберт кеннеди

tesla motors

spacex

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Не разбирается в экономике, зато имеет "воображаемых друзей" — так говорят о соратнике Трампа, спровоцировавшем обвал фондовых рынков, цен на нефть и панические прогнозы о будущем мировой экономики. О главном идеологе торговых войн в новой администрации США и его странностях — в материале РИА Новости."У него задержка в развитии"Решение о "взаимных тарифах" даже в ближайшем окружении Трампа понравилось далеко не всем. Огромные пошлины на импорт подверг критике Илон Маск, которого считают одним из соавторов победы республиканца на выборах. Выступая по видеосвязи на съезде правой правящей партии Италии "Лига", миллиардер-изобретатель выразил надежду на то, что Европа и США договорятся о "нулевых пошлинах, фактически создав зону свободной торговли".Кроме того, по информации The Washington Post, Маск, который имеет право входить в Овальный кабинет без предварительной записи, лично просил президента отменить тарифы.Кроме того, он публично атаковал советника Белого дома по торговле Питера Наварро, который считается основным автором скандального решения Трампа. Комментируя сообщение одного из пользователей соцсети Х, Маск написал:"Степень доктора философии по экономике, полученная (Наварро. — Прим. ред.) в Гарварде, — это плохо, а не хорошо. Результатом становится проблема эго/мозгов >> 1".В конце сообщения — прозрачный намек на формулу, по которой были рассчитаны "взаимные тарифы": дефицит торгового баланса, поделенный на американский импорт.Наварро заочно парировал: "Маск — даже не производитель автомобилей. Он сборщик автомобилей. Это его работа, и ему нужны дешевые иностранные запчасти".Бизнесмена это лишь разозлило. Маск заявил, что "Тесла" — самая американская из всех машин, а оппонента назвал "настоящим идиотом", который "тупее мешка с кирпичами". Фамилию Наварро переделал в "Ретаррдо", что переводится как "задержка в развитии".В Белом доме к спору соратников отнеслись философски. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила: "У этих двоих совершенно разные взгляды на торговлю и тарифы. Мальчишки всегда останутся мальчишками, так что пусть дерутся".Однако глава компаний Tesla и SpaceX — далеко не единственный, кто сомневается в профессиональных компетенциях и интеллектуальных способностях гарвардского доктора экономики. Более того: по этому вопросу наблюдается редкое для нынешних США единодушие у представителей разного политического спектра.Пещерная синофобияПитер Кент Наварро защитил докторскую диссертацию в 1986-м. Тема — "Теоретическое и эмпирическое исследование мотивов корпоративной благотворительности". Это признанная в научном сообществе и широко цитируемая работа. Однако настоящую славу и карьерный рост экономисту принесла работа совсем в другой области, никак не связанной с темой докторской: в какой-то момент Наварро остро невзлюбил Китай."Китайское правительство — отвратительная, паразитическая, жестокая, грубая, бессердечная, аморальная, безжалостная и абсолютно тоталитарная империалистическая держава, которая правит крупнейшей в мире фабрикой по производству раковых заболеваний, самой производительной фабрикой пропаганды и крупнейшим полицейским государством и тюрьмой на земле", — так The Guardian обобщает взгляды экономиста.Как пишет обозреватель Vox, Наварро "склонен верить, что в Китае есть что-то фундаментально скрытое и злое, независимо от каких-либо доказательств обратного".Поднебесной посвящены несколько книг. Главные труды — "Грядущие китайские войны: где они будут вестись, как их можно выиграть" (2006) и "Смерть от Китая: противостояние дракону — всемирный призыв к действию" (в соавторстве с Грегом Отри, 2011). В них Наварро утверждает, что Китай заполучил несправедливое преимущество в торговле благодаря "валютным манипуляциям", краже интеллектуальной собственности и государственным субсидиям. В результате, по мнению экономиста, американский бизнес конкурирует не с китайским бизнесом, а с коварным китайским государством — и закономерно проигрывает.Кроме того, согласно Наварро, Китай вырвался вперед благодаря якобы безответственному отношению к работникам, окружающей среде и потребителям: дескать, производство токсичное, а многие товары — канцерогенные. Зато это позволяет экономить на условиях труда и безопасности. В результате же, считает автор, производство в США, где все необходимые нормы соблюдаются, становится слишком дорогим и закрывается.Благодаря этим работам Наварро и попал в команду Трампа. Книгу "Смерть от Китая" увидел на Amazon зять президента Джаред Кушнер, который предложил автору сотрудничество. Во время первого срока республиканца Наварро занимал различные высокие посты. Его считают главным вдохновителем торговой войны, которая началась еще в конце 2010-х. Пекин ответил тем, что ввел против Наварро санкции, запретив въезд в страну.Примечательно, что сами американские китаисты взгляды Наварро "высмеивают". Опрошенные в 2017-м Foreign Policy востоковеды заявляли, что тот "избегает людей, которые действительно что-то знают о стране", а все его утверждения имеют "близкую к нулю достоверность" и больше похожи на злую карикатуру, зачастую оскорбительную.При этом Китай — далеко не единственное, в чем, по мнению признанных экспертов, Наварро не разбирается."Как он получил докторскую?"Сомнителен и взгляд на торговый дефицит, который якобы плох сам по себе. Наварро заявлял: "когда страна импортирует больше, чем экспортирует, это снижает рост ее экономики". Ученые-экономисты называют расчеты советника Трампа как минимум "непонятными", но чаще всего — "полной чушью", в работах же видят "ошибки, которых не допустил бы и десятиклассник". Наиболее горячие противники прямо называют Наварро "шарлатаном"."Он говорит, что импорт вычитается из объема производства, и называет это бухгалтерское тождество "формулой экономического роста". Считает, что на каждый доллар, который мы импортируем, наш ВВП уменьшается на доллар. Я не знаю, как он получил докторскую степень в Гарварде", — сказал еще в 2018-м Дэн Айкенсон, директор Центра исследований торговой политики имени Герберта А. Штифеля Института Катона.Отметим, что свежие труды Наварро о Китае или торговом дефиците в рецензируемых научных журналах не публикуются. А в книгах, которые произвели впечатление на Белый дом, и вовсе нашли нечто странное.Воображаемые друзья"Нужно быть сумасшедшим, чтобы есть китайскую еду". "Только китайцы могут превратить кожаный диван в кислотную ванну, детскую кроватку в смертоносное оружие, а батарею мобильного телефона — в пронзающую шрапнель".Эти заявления в книгах Наварро произносит эксперт по имени Рон Вара. Перу последнего принадлежит и служебная записка, которую распространяли по ведомствам в Вашингтоне в 2019-м. В ней говорилось о необходимости введения пошлин против Китая.Однако СМИ провели расследование и выяснили, что никакого Рона Вары не существует — это всего лишь анаграмма фамилии автора.Сам Наварро подтвердил подлог. Сильнее прочих возмутился соавтор одной из его книг — Гленн Хаббард, который не знал, что Рон Вара — вымышленный персонаж.Несмотря на множество скандалов в анамнезе, Наварро остался в команде Трампа и на вторую каденцию. Впрочем, его присутствие уже не выглядело столь одиозным на фоне других решений — вроде назначения главой Минздрава антипрививочника Роберта Кеннеди — младшего.По одной из версий, Трамп отдает приоритет не признанным специалистам, а лояльным людям. И чем одиознее фигура для профессионального сообщества — тем, похоже, крепче она будет держаться за республиканца. А значит, тот сможет проводить в жизнь самые радикальные решения. Последствия уже ощущает на себе весь мир, а ведь с момента инаугурации прошло всего два с половиной месяца. Судя по всему, дальше тоже скучно не будет.

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