https://ria.ru/20250406/mask-2009595287.html

Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС

Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС - РИА Новости, 06.04.2025

Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке созданию зоны свободной торговли с... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T04:35:00+03:00

2025-04-06T04:35:00+03:00

2025-04-06T04:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на ранее введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины против союза. "Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, на мой взгляд, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой", — заявил Маск, выступая по видеосвязи на "Конгрессе Лиги" в Италии, организованном вице-премьером Италии Маттео Сальвини. Он добавил, что также выступает за свободу передвижения и трудоустройства между США и ЕС, отметив, что "именно такой совет я дал президенту (Трампу - ред.)". Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.

https://ria.ru/20250405/poshliny-2009577864.html

https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

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сша, европа, италия, дональд трамп, илон маск, маттео сальвини, евросоюз, еврокомиссия