https://ria.ru/20250403/trump-2009136451.html

"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России

"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России - РИА Новости, 03.04.2025

"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России

Мировая экономика больше не будет прежней — так эксперты оценивают последствия торговых пошлин, которыми Дональд Трамп обложил почти весь мир. При этом решение... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:50:00+03:00

2025-04-03T15:50:00+03:00

2025-04-03T16:41:00+03:00

дональд трамп

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009073409_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_6c631bff7b1b3f2a0d8a9e0b44bc2c1d.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Мировая экономика больше не будет прежней — так эксперты оценивают последствия торговых пошлин, которыми Дональд Трамп обложил почти весь мир. При этом решение Белого дома многих удивило — в тарифах нашли странности и курьезы. Как событие повлияет на мировую экономику и, в частности, на Россию — в материале РИА Новости."День освобождения"Второе апреля Трамп назвал днем освобождения. Имеется в виду — от "несправедливой" международной торговли. Якобы до сих пор условия для США были невыгодными. Теперь новая администрация решила это исправить: ввела базовую пошлину в десять процентов на все ввозимые в страну товары, а также установила так называемые взаимные тарифы.Белый дом опубликовал таблицу расчетов, на которых основывалось решение. В ней — список из 185 стран и два столбца: в левом — пошлины, установленные страной на американские товары, в правом — нынешние "ответные меры" Вашингтона.Согласно документу, пошлины Китая составляют 67 процентов — теперь США вводят ответные 34-процентные сборы вдобавок к базовым десятипроцентным и уже действующим 20-процентным. Евросоюз, который, по американским подсчетам, установил пошлины в 39 процентов, вынужден будет доплачивать в бюджет Штатов пятую часть стоимости своей экспортной продукции. А, например, Вьетнам обложили дополнительным 46-процентным налогом. Азиатским странам вообще досталось сильнее других: Камбоджа — 49, Шри-Ланка — 44.Пингвины и украинцыПострадали и союзники, в том числе самые близкие. Так, Израилю досталась цифра 17 процентов. Даже Украину не обошли вниманием: "взаимный" тариф для нее составил десять процентов. Глава комитета Верховной рады Даниил Гетманцев назвал решение "экономическим цинизмом высшего сорта", хотя и признал, что серьезного негативного эффекта от пошлины не будет, ведь украинский экспорт в США составляет всего 0,9 миллиарда долларов."Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", — написал нардеп в блоге.Замечены в списке стран и совсем курьезные позиции: десятипроцентные пошлины введены на необитаемые острова Херд и Макдональд, австралийскую территорию в Индийском океане. Там не живет буквально ни одного человека — лишь огромные популяции пингвинов. Решение вызвало массу шуток в Сети. Однако, по данным Всемирного банка, в 2022 году острова Херд и Макдональд поставили американцам "машины и электрооборудование" на сумму 1,4 миллиона долларов. Пока неясно, что это были за товары, отмечает The Guardian. Возможно, мы знаем о пингвинах не все.А вот России, Белоруссии, КНДР и Кубы новые меры не коснулись. Министр финансов Скотт Бессент объяснил это тем, что Америка с этими странами и так не торгует: "Они же под санкциями".Однако издание Axios обращает внимание, что по крайней мере с Россией существенные торговые связи сохраняются. В настоящее время их объем оценивается в 3,5 миллиарда долларов — это больше, чем у Украины и ряда других государств, попавших в список. Хотя за последние годы цифра сократилась в десять раз.Странные расчетыЛогики не прослеживается и в названии тарифов — дело в том, что они на самом деле не "взаимные": указанная Белым домом оценка пошлин на экспорт из США не соответствует действительности. Логистическая компания Flexport вычислила формулу, которой, видимо, руководствовались в Вашингтоне."Все довольно просто: они взяли торговый дефицит США с каждой страной и разделили его на наш (американский. — Прим. ред.) импорт из этой страны", — объясняет основатель фирмы Райан Петерсен.Например, Китай в 2024-м импортировал в Америку товаров на 438,9 миллиарда, а США — на 295,4 миллиарда меньше. В Вашингтоне поделили 295,4 на 438,9 и получили цифру 67 процентов. Если же у Соединенных Штатов был торговый профицит с определенной страной, в левый столбец записывали "десять процентов". Торговля же услугами не учитывалась вовсе.Это не единственное свидетельство того, что команда Трампа весьма своеобразно понимает устройство экономики. Сообщая о "взаимных тарифах", американский президент заявил, что если бы правительство страны так же действовало в 1930-х, то не случилось бы Великой депрессии. Однако, как отметили экономисты, именно введение пошлин, по одной из версий, и спровоцировало тот кризис.Экономисты гадают, чем обернется новая торговая война.Кто пострадает сильнееБольшинство экспертов сходится во мнении, что мировую экономику ждет замедление или спад."В целом мировая экономика, которая на протяжении десятилетий развивалась в фарватере снижения барьеров в торговле между странами, сейчас, очевидно, не готова к глобальной торговой войне", — объясняет РИА Новости доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.По его мнению, для стран, зависимость которых от внешней торговли с США очень высока, например для Германии, последствия будут более серьезными."Германия уже фактически в состоянии рецессии, в ее экономике наблюдается уход целых отраслей в США (то, что называют деиндустриализацией). Дополнительные ограничения Соединенных Штатов в отношении немецкого экспорта еще больше замедлят рост экономики Германии, сделав его отрицательным", — говорит он.Экономист отмечает: Трамп отменяет и правило de minimis, в соответствии с которым посылки стоимостью до 800 долларов (в основном — товары, купленные на онлайн-платформах) ввозились в США беспошлинно. Уточняется, что 60 процентов таких посылок доставлялись из Китая, экономика которого в результате может существенно пострадать.Да и выгода Штатов, по мнению специалиста, неочевидна."Затянуть пояса""Никаких доказательств по поводу того, что в результате введения тарифов на импорт инвестиции частного сектора в самих США будут расти", — указывает Смирнов.В свою очередь, финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что Трамп задумал переформатировать глобальную экономику и это не последний его радикальный шаг. Временные же сложности президента Соединенных Штатов не волнуют. В том числе обвал фондового рынка, который наблюдается в "день освобождения"."Трамп — представитель реального сектора. Новыми тарифами он хочет поддержать промышленность. А на американские индексы ему по большому счету наплевать, — говорит Разуваев. — Тем более что основные дома Уолл-стрит традиционно поддерживали демократов".Простым американцам, в интересах которых вроде бы действует Трамп, тоже придется затянуть пояса — но лишь на время."Да, расходы потребителей увеличатся, потому что они будут вынуждены покупать импортные товары гораздо дороже. Возрастет инфляция. Но Трамп надеется, что покупатели переключатся на отечественные товары, а это будет стимулировать американскую промышленность, что вызовет рост доходов американских компаний и населения, который в конце концов превысит рост цен", — поясняет экономист, доцент РУДН Сергей Зайнуллин РИА Новости."Это чревато для нас"Эксперты по-разному оценивают влияние новых мер на Россию. Зайнуллин полагает, что последствия будут минимальны."Основные поставки — это минеральные удобрения, титан, обогащенный уран, то есть жизненно необходимые для промышленности, сельского хозяйства и энергетики. На такие товары Трамп будет повышать пошлины в последнюю очередь, — говорит он. — К тому же сейчас это совсем небольшие обороты, так что на политику это все не повлияет".Другие эксперты считают, что новые меры, хотя и не коснулись России напрямую, тем не менее могут оказать косвенное негативное влияние на экономику страны."Это, к сожалению, чревато для нас, — отмечает Разуваев. — Мировая рецессия, скорее всего, приведет к падению цен на нефть. Это бьет по всем нефтяным экспортерам".По его словам, Россия может "пересидеть" сложные времена за счет резервов — особенно если ей вернут те, что были заморожены на Западе, а также снимут ограничения на нефтегазовый экспорт.Неожиданным следствием развязанной Трампом торговой войны будет развитие альтернативных секторов глобальной экономики, считает Разуваев. Среди таких направлений: исламский банкинг, который, кстати, уже действует в ряде регионов России как пилотный проект. В любом случае стране не привыкать к выживанию в сложных экономических условиях — и пока получается неплохо.

https://ria.ru/20250401/china-2008487800.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, экономика