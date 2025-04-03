"Ситуация сложная". Радикальное решение Трампа серьезно ударит по России
Финансовый аналитик Разуваев: новые пошлины Трампа могут навредить России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Мировая экономика больше не будет прежней — так эксперты оценивают последствия торговых пошлин, которыми Дональд Трамп обложил почти весь мир. При этом решение Белого дома многих удивило — в тарифах нашли странности и курьезы. Как событие повлияет на мировую экономику и, в частности, на Россию — в материале РИА Новости.
"День освобождения"
Второе апреля Трамп назвал днем освобождения. Имеется в виду — от "несправедливой" международной торговли. Якобы до сих пор условия для США были невыгодными. Теперь новая администрация решила это исправить: ввела базовую пошлину в десять процентов на все ввозимые в страну товары, а также установила так называемые взаимные тарифы.
Белый дом опубликовал таблицу расчетов, на которых основывалось решение. В ней — список из 185 стран и два столбца: в левом — пошлины, установленные страной на американские товары, в правом — нынешние "ответные меры" Вашингтона.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
Согласно документу, пошлины Китая составляют 67 процентов — теперь США вводят ответные 34-процентные сборы вдобавок к базовым десятипроцентным и уже действующим 20-процентным. Евросоюз, который, по американским подсчетам, установил пошлины в 39 процентов, вынужден будет доплачивать в бюджет Штатов пятую часть стоимости своей экспортной продукции. А, например, Вьетнам обложили дополнительным 46-процентным налогом. Азиатским странам вообще досталось сильнее других: Камбоджа — 49, Шри-Ланка — 44.
Пингвины и украинцы
Пострадали и союзники, в том числе самые близкие. Так, Израилю досталась цифра 17 процентов. Даже Украину не обошли вниманием: "взаимный" тариф для нее составил десять процентов. Глава комитета Верховной рады Даниил Гетманцев назвал решение "экономическим цинизмом высшего сорта", хотя и признал, что серьезного негативного эффекта от пошлины не будет, ведь украинский экспорт в США составляет всего 0,9 миллиарда долларов.
"Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Следовательно, генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", — написал нардеп в блоге.
Денежная купюра США и монета Украины
Замечены в списке стран и совсем курьезные позиции: десятипроцентные пошлины введены на необитаемые острова Херд и Макдональд, австралийскую территорию в Индийском океане. Там не живет буквально ни одного человека — лишь огромные популяции пингвинов. Решение вызвало массу шуток в Сети. Однако, по данным Всемирного банка, в 2022 году острова Херд и Макдональд поставили американцам "машины и электрооборудование" на сумму 1,4 миллиона долларов. Пока неясно, что это были за товары, отмечает The Guardian. Возможно, мы знаем о пингвинах не все.
А вот России, Белоруссии, КНДР и Кубы новые меры не коснулись. Министр финансов Скотт Бессент объяснил это тем, что Америка с этими странами и так не торгует: "Они же под санкциями".
Однако издание Axios обращает внимание, что по крайней мере с Россией существенные торговые связи сохраняются. В настоящее время их объем оценивается в 3,5 миллиарда долларов — это больше, чем у Украины и ряда других государств, попавших в список. Хотя за последние годы цифра сократилась в десять раз.
Странные расчеты
Логики не прослеживается и в названии тарифов — дело в том, что они на самом деле не "взаимные": указанная Белым домом оценка пошлин на экспорт из США не соответствует действительности. Логистическая компания Flexport вычислила формулу, которой, видимо, руководствовались в Вашингтоне.
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"Все довольно просто: они взяли торговый дефицит США с каждой страной и разделили его на наш (американский. — Прим. ред.) импорт из этой страны", — объясняет основатель фирмы Райан Петерсен.
Например, Китай в 2024-м импортировал в Америку товаров на 438,9 миллиарда, а США — на 295,4 миллиарда меньше. В Вашингтоне поделили 295,4 на 438,9 и получили цифру 67 процентов. Если же у Соединенных Штатов был торговый профицит с определенной страной, в левый столбец записывали "десять процентов". Торговля же услугами не учитывалась вовсе.
Это не единственное свидетельство того, что команда Трампа весьма своеобразно понимает устройство экономики. Сообщая о "взаимных тарифах", американский президент заявил, что если бы правительство страны так же действовало в 1930-х, то не случилось бы Великой депрессии. Однако, как отметили экономисты, именно введение пошлин, по одной из версий, и спровоцировало тот кризис.
Экономисты гадают, чем обернется новая торговая война.
Кто пострадает сильнее
Большинство экспертов сходится во мнении, что мировую экономику ждет замедление или спад.
"В целом мировая экономика, которая на протяжении десятилетий развивалась в фарватере снижения барьеров в торговле между странами, сейчас, очевидно, не готова к глобальной торговой войне", — объясняет РИА Новости доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
По его мнению, для стран, зависимость которых от внешней торговли с США очень высока, например для Германии, последствия будут более серьезными.
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
"Германия уже фактически в состоянии рецессии, в ее экономике наблюдается уход целых отраслей в США (то, что называют деиндустриализацией). Дополнительные ограничения Соединенных Штатов в отношении немецкого экспорта еще больше замедлят рост экономики Германии, сделав его отрицательным", — говорит он.
Экономист отмечает: Трамп отменяет и правило de minimis, в соответствии с которым посылки стоимостью до 800 долларов (в основном — товары, купленные на онлайн-платформах) ввозились в США беспошлинно. Уточняется, что 60 процентов таких посылок доставлялись из Китая, экономика которого в результате может существенно пострадать.
Да и выгода Штатов, по мнению специалиста, неочевидна.
"Затянуть пояса"
"Никаких доказательств по поводу того, что в результате введения тарифов на импорт инвестиции частного сектора в самих США будут расти", — указывает Смирнов.
В свою очередь, финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что Трамп задумал переформатировать глобальную экономику и это не последний его радикальный шаг. Временные же сложности президента Соединенных Штатов не волнуют. В том числе обвал фондового рынка, который наблюдается в "день освобождения".
"Трамп — представитель реального сектора. Новыми тарифами он хочет поддержать промышленность. А на американские индексы ему по большому счету наплевать, — говорит Разуваев. — Тем более что основные дома Уолл-стрит традиционно поддерживали демократов".
© AP Photo / Richard DrewТрейдер
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер
Простым американцам, в интересах которых вроде бы действует Трамп, тоже придется затянуть пояса — но лишь на время.
"Да, расходы потребителей увеличатся, потому что они будут вынуждены покупать импортные товары гораздо дороже. Возрастет инфляция. Но Трамп надеется, что покупатели переключатся на отечественные товары, а это будет стимулировать американскую промышленность, что вызовет рост доходов американских компаний и населения, который в конце концов превысит рост цен", — поясняет экономист, доцент РУДН Сергей Зайнуллин РИА Новости.
"Это чревато для нас"
Эксперты по-разному оценивают влияние новых мер на Россию. Зайнуллин полагает, что последствия будут минимальны.
"Основные поставки — это минеральные удобрения, титан, обогащенный уран, то есть жизненно необходимые для промышленности, сельского хозяйства и энергетики. На такие товары Трамп будет повышать пошлины в последнюю очередь, — говорит он. — К тому же сейчас это совсем небольшие обороты, так что на политику это все не повлияет".
Другие эксперты считают, что новые меры, хотя и не коснулись России напрямую, тем не менее могут оказать косвенное негативное влияние на экономику страны.
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1 апреля, 08:00
"Это, к сожалению, чревато для нас, — отмечает Разуваев. — Мировая рецессия, скорее всего, приведет к падению цен на нефть. Это бьет по всем нефтяным экспортерам".
По его словам, Россия может "пересидеть" сложные времена за счет резервов — особенно если ей вернут те, что были заморожены на Западе, а также снимут ограничения на нефтегазовый экспорт.
Неожиданным следствием развязанной Трампом торговой войны будет развитие альтернативных секторов глобальной экономики, считает Разуваев. Среди таких направлений: исламский банкинг, который, кстати, уже действует в ряде регионов России как пилотный проект. В любом случае стране не привыкать к выживанию в сложных экономических условиях — и пока получается неплохо.