https://ria.ru/20250410/astana-2010385128.html

В Астане ограничат движение автотранспорта из-за подготовки к параду

В Астане ограничат движение автотранспорта из-за подготовки к параду - РИА Новости, 10.04.2025

В Астане ограничат движение автотранспорта из-за подготовки к параду

В Астане до 30 апреля ограничат движение автотранспорта по некоторым улицам из-за подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T09:01:00+03:00

2025-04-10T09:01:00+03:00

2025-04-10T09:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

астана

казахстан

касым-жомарт токаев

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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АЛМА-АТА, 10 апр - РИА Новости. В Астане до 30 апреля ограничат движение автотранспорта по некоторым улицам из-за подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на главной площади столицы Казахстана 7 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны республики. "В период с 10 по 30 апреля 2025 года, по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня, на территории "Индустриального городка" города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники. Мероприятия приурочены к подготовке военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах: улица Акжол, улица Карашыганак, улица Буйрат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Ранее минобороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2010034533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), день победы