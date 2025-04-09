Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:35 09.04.2025 (обновлено: 13:48 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.04.2025
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:35:00+03:00
2025-04-09T13:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил ранее, что приглашения на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получили многие главы государств.Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.
https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы

Песков: Путин встретится с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил ранее, что приглашения на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получили многие главы государств.
Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством
25 марта, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала