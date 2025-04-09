https://ria.ru/20250409/putin-2010209706.html

Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы

Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 09.04.2025

Путин встретится с некоторыми гостями мероприятий в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T13:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с некоторыми гостями торжеств по случаю 80-летия Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет визит по случаю празднования 80-летия Победы. С кем-то из гостей состоятся двусторонние встречи, но, разумеется, со всеми это невозможно сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите приглашенных лидеров ряда государств на празднование 80-летия Победы 9 мая.Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил ранее, что приглашения на праздничные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получили многие главы государств.Путин в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И сообщил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина в России по случаю празднования 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее подтвердил, что планирует приехать в РФ в мае и принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Как отмечал посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия надеется, что премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавит индийскую делегацию на параде Победы в Москве.

https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество