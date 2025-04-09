https://ria.ru/20250409/pochta-2010271537.html
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты - РИА Новости, 09.04.2025
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:35:00+03:00
2025-04-09T15:35:00+03:00
2025-04-09T15:37:00+03:00
экономика
россия
максут шадаев
почта россии
госдума рф
общество
маркетплейс
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_0:103:3068:1829_1920x0_80_0_0_33813f3b58d327a4611d78132c4f9193.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. "Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
https://ria.ru/20250402/tovary-2008857802.html
https://ria.ru/20250328/wildberries-2007901809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815647738_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_0929154116f4c56f0947903dcd3f767d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максут шадаев, почта россии, госдума рф, общество, маркетплейс, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Госдума РФ, Общество, маркетплейс, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
Отделения Почты России наделят функциями ПВЗ для доставок с маркетплейсов