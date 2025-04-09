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Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты - РИА Новости, 09.04.2025
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15:35 09.04.2025 (обновлено: 15:37 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pochta-2010271537.html
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты - РИА Новости, 09.04.2025
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты
Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:35:00+03:00
2025-04-09T15:37:00+03:00
экономика
россия
максут шадаев
почта россии
госдума рф
общество
маркетплейс
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. "Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении. Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
https://ria.ru/20250402/tovary-2008857802.html
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экономика, россия, максут шадаев, почта россии, госдума рф, общество, маркетплейс, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Госдума РФ, Общество, маркетплейс, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Маркетплейсы смогут доставлять товар в отделения почты

Отделения Почты России наделят функциями ПВЗ для доставок с маркетплейсов

© Фото : Freepik / pressfotoПосылка
Посылка - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Freepik / pressfoto
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Почтовые отделения будут выполнять функции пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а маркетплейсы смогут доставлять через них товары, сообщили Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании.
"Для улучшения обслуживания граждан Почта усовершенствует графики работы своих отделений. Маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ", - говорится в сообщении.
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Ранее в среду Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России".
В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевПочта РоссииГосдума РФОбществомаркетплейсМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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