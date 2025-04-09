В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ
Известия: в регионах России могут изменить плату за вывоз мусора
Работа мусоросжигающего завода. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.
"В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему - в зависимости от площади квартиры", - пишут "Известия".
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По данным газеты, в начале февраля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке. Издание, ссылаясь на протокол совещания, с которым ознакомилось, пишет, что "в итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора".
Об этом регионы должны отчитаться в Минприроды РФ до 29 апреля, добавляет газета.
"Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади", - добавляет издание, приводя данные Российского экологического оператора (РЭО) о том, что в 15 субъектах РФ, включая Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области, "платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека".
В Минприроды "Известиям" заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России - "это предусмотрено действующим законодательством".
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