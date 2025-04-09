https://ria.ru/20250409/musor-2010148639.html

В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ

В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2025

В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ

Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия",... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T06:49:00+03:00

2025-04-09T06:49:00+03:00

2025-04-09T10:15:00+03:00

общество

россия

москва

санкт-петербург

дмитрий патрушев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке. "В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему - в зависимости от площади квартиры", - пишут "Известия". По данным газеты, в начале февраля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке. Издание, ссылаясь на протокол совещания, с которым ознакомилось, пишет, что "в итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора". Об этом регионы должны отчитаться в Минприроды РФ до 29 апреля, добавляет газета. "Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади", - добавляет издание, приводя данные Российского экологического оператора (РЭО) о том, что в 15 субъектах РФ, включая Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области, "платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека". В Минприроды "Известиям" заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России - "это предусмотрено действующим законодательством".

https://ria.ru/20250330/musor-2008190513.html

https://ria.ru/20240910/otkhody-1971904335.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)