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В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2025
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06:49 09.04.2025 (обновлено: 10:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/musor-2010148639.html
В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ
В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ - РИА Новости, 09.04.2025
В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ
Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия",... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T06:49:00+03:00
2025-04-09T10:15:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке. "В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему - в зависимости от площади квартиры", - пишут "Известия". По данным газеты, в начале февраля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке. Издание, ссылаясь на протокол совещания, с которым ознакомилось, пишет, что "в итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора". Об этом регионы должны отчитаться в Минприроды РФ до 29 апреля, добавляет газета. "Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади", - добавляет издание, приводя данные Российского экологического оператора (РЭО) о том, что в 15 субъектах РФ, включая Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области, "платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека". В Минприроды "Известиям" заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России - "это предусмотрено действующим законодательством".
https://ria.ru/20250330/musor-2008190513.html
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россия
москва
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общество, россия, москва, санкт-петербург, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В регионах могут изменить систему оплаты за вывоз мусора, пишут СМИ

Известия: в регионах России могут изменить плату за вывоз мусора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота мусоросжигающего завода
Работа мусоросжигающего завода - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работа мусоросжигающего завода. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Плату за вывоз мусора могут поменять в российских регионах и рассчитывать ее от площади квартиры, а не от числа проживающих, утверждает газета "Известия", ссылаясь на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.
"В российских регионах может измениться плата за вывоз мусора. Сейчас в большинстве областей этот показатель зависит от числа жильцов в квартире, но в правительстве посоветовали местным властям рассмотреть другую систему - в зависимости от площади квартиры", - пишут "Известия".
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По данным газеты, в начале февраля вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание с регионами по экологической повестке. Издание, ссылаясь на протокол совещания, с которым ознакомилось, пишет, что "в итоге местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора".
Об этом регионы должны отчитаться в Минприроды РФ до 29 апреля, добавляет газета.
"Сейчас регионы самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади", - добавляет издание, приводя данные Российского экологического оператора (РЭО) о том, что в 15 субъектах РФ, включая Москву, Петербург, Московскую и Ленинградскую области, "платят за отходы в зависимости от того, сколько квадратных метров в распоряжении у человека".
В Минприроды "Известиям" заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами России - "это предусмотрено действующим законодательством".
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