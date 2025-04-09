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Замглавы МЭР рассказал о ситуации с продажей туров в Крым
Замглавы МЭР рассказал о ситуации с продажей туров в Крым - РИА Новости, 09.04.2025
Замглавы МЭР рассказал о ситуации с продажей туров в Крым
Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:30:00+03:00
2025-04-09T17:30:00+03:00
2025-04-09T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%, а в Севастополь - на 70% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на круглом столе "Детский туризм: проблемы и перспективы, координация межведомственного взаимодействия" в Совете Федерации. "Сегодня видим, что по Крыму и Севастополю, по бронированию, если смотреть год к году, мы идем существенно выше, чем показатели прошлого года. Люди не боятся бронировать. Это отрадно для обоих регионов. Там цифра действительно существенная: по Крыму на сегодня плюс 47% (на лето - ред.), по Севастополю - на 70% выше бронирования", - сказал Вахруков. Ранее в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что бронирование отелей в Крыму на майские праздники выросло на 82% по сравнению с прошлым годом. По его данным, спрос на отели Краснодарского края на этот период вырос на 33%, Санкт-Петербурга - на 50%, Москвы - на 65%, Ставропольского края - на 26%, Татарстана - на 25%.
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новости - туризм, севастополь, краснодарский край, санкт-петербург, совет федерации рф, российский союз туриндустрии (рст)
Новости - Туризм, Севастополь, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Замглавы МЭР рассказал о ситуации с продажей туров в Крым
Вахруков: продажи туров в Крым на летний сезон выросли на 47%