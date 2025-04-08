В ЦБ рассказали россиянам о влиянии инфляции в случае неповышения ставки
Набиуллина: инфляция ударила бы по кошелькам россиян без повышения ставки
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных ставок съедает зарплаты и пенсии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Без повышения ключевой ставки граждане и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии. И при этом очень важны меры правительства по развитию экономики предложения. Мы тесно взаимодействуем с правительством", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ.
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - до 19%, а в октябре – до рекордного 21%. При этом в декабре прошлого года, а затем в феврале и марте 2025 года регулятор сохранял ставку на уровне 21%.
Последние данные по годовой инфляции были от Минэкономразвития - 10,24% по состоянию на 31 марта. Между тем, как отметила Набиуллина, если смотреть на текущие темпы инфляции, то она уже снижается: в декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%, в январе - уже меньше 11%, а в феврале - меньше 8%. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается, добавила глава ЦБ.
По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.