https://ria.ru/20250408/tsb-2010031503.html

В ЦБ рассказали россиянам о влиянии инфляции в случае неповышения ставки

В ЦБ рассказали россиянам о влиянии инфляции в случае неповышения ставки - РИА Новости, 08.04.2025

В ЦБ рассказали россиянам о влиянии инфляции в случае неповышения ставки

Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T14:33:00+03:00

2025-04-08T14:34:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

общество

ключевая ставка

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российские граждане и бизнес без повышения ключевой ставки ЦБ РФ ощутили бы инфляцию на своих расходах гораздо сильнее - именно инфляция, а не рост процентных ставок съедает зарплаты и пенсии, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Без повышения ключевой ставки граждане и бизнес ощущали бы инфляцию на своих кошельках и издержках на порядок сильнее, чем сейчас. И инфляция, а не рост процентных ставок, съедает зарплаты, пенсии. И при этом очень важны меры правительства по развитию экономики предложения. Мы тесно взаимодействуем с правительством", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ. Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. ЦБ в прошлом году трижды подряд повышал ключевую ставку для борьбы с ростом цен: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - до 19%, а в октябре – до рекордного 21%. При этом в декабре прошлого года, а затем в феврале и марте 2025 года регулятор сохранял ставку на уровне 21%. Последние данные по годовой инфляции были от Минэкономразвития - 10,24% по состоянию на 31 марта. Между тем, как отметила Набиуллина, если смотреть на текущие темпы инфляции, то она уже снижается: в декабре, если пересчитать декабрьскую инфляцию на год целиком, она была около 14%, в январе - уже меньше 11%, а в феврале - меньше 8%. Недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается, добавила глава ЦБ. По итогам 2025 года регулятор прогнозирует инфляцию в России в 7-8%, ожидая ее возвращения к целевым 4% в 2026 году.

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250408/inflyatsiya-2009966349.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), общество, ключевая ставка