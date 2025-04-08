https://ria.ru/20250408/stavka-2009960899.html
ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным
ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным - РИА Новости, 08.04.2025
ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным
Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:20:00+03:00
2025-04-08T10:20:00+03:00
2025-04-08T10:21:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
кпрф
госдума рф
ключевая ставка
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.
https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф, ключевая ставка
Экономика, Эльвира Набиуллина, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), КПРФ, Госдума РФ, Ключевая ставка
ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным
Набиуллина назвала период высокой ключевой ставки долгим, но не бесконечным