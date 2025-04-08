https://ria.ru/20250408/stavka-2009960899.html

ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным

ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным - РИА Новости, 08.04.2025

ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным

Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:20:00+03:00

2025-04-08T10:20:00+03:00

2025-04-08T10:21:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

кпрф

госдума рф

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что период высокой ключевой ставки не будет бесконечным, хотя сохранится продолжительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным", - сказала Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.Регулятор 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, третий раз подряд, изменив сигнал: теперь рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что это был умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам регулятора.

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), кпрф, госдума рф, ключевая ставка