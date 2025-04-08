https://ria.ru/20250408/stavka-2009955219.html

Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина

Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.04.2025

Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина

Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:54:00+03:00

2025-04-08T09:54:00+03:00

2025-04-08T10:22:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

госдума рф

кпрф

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Но высокие темпы роста сопровождались инфляцией, и в конце года она начала расти. Это вынудило нас повысить ставку", - сказала Набиуллина на заседании фракции КПРФ в Госдуме, добавив, что эффекты в виде замедления инфляции уже появляются."Это к вопросу о том... где доказательства, что ключевая ставка влияет на инфляцию. Как видите, она влияет. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление прошлого года и смогла подавить тот дополнительный инфляционный импульс, который случился в прошлом году", - заявила она.

https://ria.ru/20250405/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, госдума рф, кпрф, эльвира набиуллина, россия