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Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.04.2025
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09:54 08.04.2025 (обновлено: 10:22 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/stavka-2009955219.html
Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина
Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина - РИА Новости, 08.04.2025
Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина
Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:54:00+03:00
2025-04-08T10:22:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
госдума рф
кпрф
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Но высокие темпы роста сопровождались инфляцией, и в конце года она начала расти. Это вынудило нас повысить ставку", - сказала Набиуллина на заседании фракции КПРФ в Госдуме, добавив, что эффекты в виде замедления инфляции уже появляются."Это к вопросу о том... где доказательства, что ключевая ставка влияет на инфляцию. Как видите, она влияет. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление прошлого года и смогла подавить тот дополнительный инфляционный импульс, который случился в прошлом году", - заявила она.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, госдума рф, кпрф, эльвира набиуллина, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Госдума РФ, КПРФ, Эльвира Набиуллина, Россия
Ключевая ставка смогла подавить инфляционный импульс, заявила Набиуллина

Набиуллина: ключевая ставка ЦБ смогла сдержать инфляционное давление в 2024 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года, смогла подавить инфляционный импульс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Но высокие темпы роста сопровождались инфляцией, и в конце года она начала расти. Это вынудило нас повысить ставку", - сказала Набиуллина на заседании фракции КПРФ в Госдуме, добавив, что эффекты в виде замедления инфляции уже появляются.
"Это к вопросу о том... где доказательства, что ключевая ставка влияет на инфляцию. Как видите, она влияет. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление прошлого года и смогла подавить тот дополнительный инфляционный импульс, который случился в прошлом году", - заявила она.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
5 апреля, 14:39
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаГосдума РФКПРФЭльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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