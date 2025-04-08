https://ria.ru/20250408/rossija-2010001143.html

Григоренко рассказал об итогах подготовки IT-специалистов за пять лет

Григоренко рассказал об итогах подготовки IT-специалистов за пять лет - РИА Новости, 08.04.2025

Григоренко рассказал об итогах подготовки IT-специалистов за пять лет

Почти 80 тысяч IT-специалистов, готовых приступить к работе в отрасли, подготовлено в России с 2019 по 2024 годы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:01:00+03:00

2025-04-08T13:01:00+03:00

2025-04-08T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти 80 тысяч IT-специалистов, готовых приступить к работе в отрасли, подготовлено в России с 2019 по 2024 годы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "В период с 2019 по 2024 было подготовлено 78 тысяч IT-специалистов, необходимых отрасли", - сказал он в рамках торжественного открытия Международной IT-олимпиады для школьников. "Обучение при участии ведущих IT-компаний к 2030 году должны пройти не менее 250 тысяч студентов", - добавил он, отметив, что за 6 лет количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям увеличилось в 2,5 раза, а квалификацию по IT-профилю получили более 230 тысяч студентов. Григоренко напомнил о нацпроекте "Экономика данных", которым предусмотрено, что количество трудоустроенных специалистов IT-отрасли к 2030 году должно составить не менее 1,4 миллиона человек. Вице-премьер также анонсировал старт Международной IT-олимпиады для школьников. В ней примут участие старшеклассники из России и других государств, включая Армению, Белоруссию, Вьетнам, Индонезию, Китай, Киргизию, Кубу, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР. Во время церемонии открытия он отметил, что воспитание будущих сильных IT-кадров – это одна из ключевых задач, которую уже решает правительство РФ. "Сильные IT-кадры - запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые, несмотря на свой юный возраст, уже демонстрируют такую заинтересованность в IT, понимаем, что развитие отрасли в надежных руках", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007410759.html

https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html

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россия, армения, белоруссия, дмитрий григоренко, общество, технологии, экономика