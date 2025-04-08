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"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции - РИА Новости, 08.04.2025
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09:00 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2009868185.html
"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции
"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции - РИА Новости, 08.04.2025
"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции
Без Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурма Кенигсберга не было бы победы в Берлинской операции. Такое мнение высказал заместитель... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T09:00:00+03:00
2025-04-08T09:00:00+03:00
общество
кенигсберг
россия
москва
наталья тюрина
российская академия наук
александр звягинцев
социальный навигатор
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Без Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурма Кенигсберга не было бы победы в Берлинской операции. Такое мнение высказал заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев, выступая на круглом столе в формате видеомоста Москва — Калининград к 80-летию завершения Кенигсбергской операции."Нерушимая цитадель была разрушена, и это имело колоссальное политическое, моральное и стратегическое значение. Была разгромлена крупнейшая группировка Вермахта в Восточной Пруссии, уничтожен Кенигсбергский плацдарм. Благодаря этой операции мы получили контроль над балтийским побережьем", — отметил он, добавив, что лично для него тема Кенигсберга "осколком памяти сидит в груди и всегда готова задеть аорту".По мнению советника директора Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Девятова, падение непреступного форта произвело на Гитлера "совершенно ужасающее впечатление".Эксперт отметил, что немцы имели группировку войск в тылу советских соединений, которые шли на Берлин. "Три армии профессиональных бойцов, серьезные авиационные группировки и подводный флот. В Кенигсберге — мощнейшем узле обороны — располагалась учебная база для офицеров-подводников", — добавил он.Между тем, как сообщил старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов, в настоящее время ведется подготовка к изданию сборников материалов, накопленных с 1941 по 1945 годы центральной комиссией по изучению Великой Отечественной войны, которую многие знают под названием "Комиссия Минца". Комиссия была собрана в конце 1941 года для того, чтобы "по горячим следам" проводить устные интервью с воинами, только что вышедшими из боя. Взятие Кенигсберга и бои за Восточную Пруссию в 1945 году стали одним из направлений тематической работы этой комиссии.Удалось проинтервьюировать бойцов 11-й гвардейской армии, которой командовал генерал Кузьма Галицкий. Именно она наносила главные удары в апрельских боях при штурме Кенигсберга. "Всего в архиве института российской истории было выявлено 132 таких интервью. Для своего сборника мы отобрали 48 наиболее ярких", — сообщил Морозов. Историк также отметил, что рабочее название сборника — "Форт мы взяли двумя взводами" — фраза из интервью героя советского союза сержанта Ивана Кошкарова.По словам Морозова, Восточно-Прусская операция была одной из самых кровопролитных. "Красная армия в ходе боев за Восточную Пруссию только безвозвратных потерь понесла 126,5 тысяч бойцов и командиров. Это равно потерям Советского Союза в Советско-финляндской войне", — уточнил он.Согласно сводкам о боевом и численном составе 11-й гвардейской армии к началу штурма Кенгсберга вместо положенных по штату 12 тысяч человек, дивизии были укомплектованы примерно на 4 тысячи, в них формировались от 10 до 6 штурмовых отрядов. "Роты были половинного состава, поэтому "Мы взяли форт двумя взводами" — это не шапкозакидательство, а те реалии, в которых приходилось воевать нашим солдатам в 1945 году", — подчеркнул спикер."Мы живем на уникальной земле, где каждый школьник знает, что на Балтийской косе до сих пор можно найти сплющенные пули, которые сталкивались в процессе боя — настолько плотно шли сражения на территории Калининградской области", — отметил в свою очередьи.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин. По его словам, вопросы формирования и сохранения исторической памяти являются приоритетными для университета как в исследовательской, так и в воспитательной сферах.По словам Демина, к 9 мая будет запущен уникальный проект, который объединит результаты исследований по отдельным эпизодам Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Речь идет о цифровой реконструкции штаба под руководством генерала армии Галицкого. "По сути, это цифровой двойник, воссозданный с исторической достоверностью и упакованный в самую современную цифровую оболочку", — пояснил и.о. ректора, подчеркнув, что любой пользователь сможет полностью погрузиться в события тех дней.О сохранении исторической правды говорила и начальник Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина."Мы являемся наследниками Совинформбюро, созданного в первые дни войны, и на нас лежит огромная ответственность с точки зрения сохранения исторической правды. Мы понимаем, что в истории нет сослагательного наклонения, и здесь очень важно, чтобы никакие манипуляции не имели права на жизнь", — отметила спикер.По ее словам, на днях на площадке БФУ откроется большая документальная фотовыставка, посвященная Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурму Кенигсберга, где работали порядка 20 фронтовых корреспондентов Совинформбюро. Она подчеркнула, что все кадры уникальны, многие из них будут показаны впервые.Видеомост состоялся в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html
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общество, кенигсберг, россия, москва, наталья тюрина, российская академия наук, александр звягинцев, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), балтийский федеральный университет
Общество, Кенигсберг, Россия, Москва, Наталья Тюрина, Российская академия наук, Александр Звягинцев, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Балтийский федеральный университет

"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции

© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Без Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурма Кенигсберга не было бы победы в Берлинской операции. Такое мнение высказал заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев, выступая на круглом столе в формате видеомоста Москва — Калининград к 80-летию завершения Кенигсбергской операции.
"Нерушимая цитадель была разрушена, и это имело колоссальное политическое, моральное и стратегическое значение. Была разгромлена крупнейшая группировка Вермахта в Восточной Пруссии, уничтожен Кенигсбергский плацдарм. Благодаря этой операции мы получили контроль над балтийским побережьем", — отметил он, добавив, что лично для него тема Кенигсберга "осколком памяти сидит в груди и всегда готова задеть аорту".
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Калининградский губернатор о штурме Кенигсберга: "Сломали хребет нацизму"
Вчера, 14:45
По мнению советника директора Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Девятова, падение непреступного форта произвело на Гитлера "совершенно ужасающее впечатление".
Эксперт отметил, что немцы имели группировку войск в тылу советских соединений, которые шли на Берлин. "Три армии профессиональных бойцов, серьезные авиационные группировки и подводный флот. В Кенигсберге — мощнейшем узле обороны — располагалась учебная база для офицеров-подводников", — добавил он.
Между тем, как сообщил старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов, в настоящее время ведется подготовка к изданию сборников материалов, накопленных с 1941 по 1945 годы центральной комиссией по изучению Великой Отечественной войны, которую многие знают под названием "Комиссия Минца". Комиссия была собрана в конце 1941 года для того, чтобы "по горячим следам" проводить устные интервью с воинами, только что вышедшими из боя. Взятие Кенигсберга и бои за Восточную Пруссию в 1945 году стали одним из направлений тематической работы этой комиссии.
К 80-летию завершения Кенигсбергской операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
К 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Вчера, 12:52
Удалось проинтервьюировать бойцов 11-й гвардейской армии, которой командовал генерал Кузьма Галицкий. Именно она наносила главные удары в апрельских боях при штурме Кенигсберга. "Всего в архиве института российской истории было выявлено 132 таких интервью. Для своего сборника мы отобрали 48 наиболее ярких", — сообщил Морозов. Историк также отметил, что рабочее название сборника — "Форт мы взяли двумя взводами" — фраза из интервью героя советского союза сержанта Ивана Кошкарова.
По словам Морозова, Восточно-Прусская операция была одной из самых кровопролитных. "Красная армия в ходе боев за Восточную Пруссию только безвозвратных потерь понесла 126,5 тысяч бойцов и командиров. Это равно потерям Советского Союза в Советско-финляндской войне", — уточнил он.
Согласно сводкам о боевом и численном составе 11-й гвардейской армии к началу штурма Кенгсберга вместо положенных по штату 12 тысяч человек, дивизии были укомплектованы примерно на 4 тысячи, в них формировались от 10 до 6 штурмовых отрядов. "Роты были половинного состава, поэтому "Мы взяли форт двумя взводами" — это не шапкозакидательство, а те реалии, в которых приходилось воевать нашим солдатам в 1945 году", — подчеркнул спикер.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваЗаместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов Без срока давности, писатель Александр Звягинцев
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваСтарший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов
Старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов
Старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваСоветник директора Федеральной службы охраны РФ, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов
Советник директора Федеральной службы охраны РФ, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов
Советник директора Федеральной службы охраны РФ, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваНачальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваЗаместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов Без срока давности, писатель Александр Звягинцев
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
© РИА Новости / Анастасия Петрова
5 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
© РИА Новости / Анастасия Петрова
6 из 7
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
© РИА Новости / Анастасия Петрова
7 из 7
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 7
Старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 7
Советник директора Федеральной службы охраны РФ, заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Девятов
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 7
Начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
© РИА Новости / Анастасия Петрова
4 из 7
Заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев
© РИА Новости / Анастасия Петрова
5 из 7
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
© РИА Новости / Анастасия Петрова
6 из 7
Пресс-конференция к 80-летию завершения Кенигсбергской операции
© РИА Новости / Анастасия Петрова
7 из 7
"Мы живем на уникальной земле, где каждый школьник знает, что на Балтийской косе до сих пор можно найти сплющенные пули, которые сталкивались в процессе боя — настолько плотно шли сражения на территории Калининградской области", — отметил в свою очередь
и.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин. По его словам, вопросы формирования и сохранения исторической памяти являются приоритетными для университета как в исследовательской, так и в воспитательной сферах.
По словам Демина, к 9 мая будет запущен уникальный проект, который объединит результаты исследований по отдельным эпизодам Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Речь идет о цифровой реконструкции штаба под руководством генерала армии Галицкого. "По сути, это цифровой двойник, воссозданный с исторической достоверностью и упакованный в самую современную цифровую оболочку", — пояснил и.о. ректора, подчеркнув, что любой пользователь сможет полностью погрузиться в события тех дней.
О сохранении исторической правды говорила и начальник Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
"Мы являемся наследниками Совинформбюро, созданного в первые дни войны, и на нас лежит огромная ответственность с точки зрения сохранения исторической правды. Мы понимаем, что в истории нет сослагательного наклонения, и здесь очень важно, чтобы никакие манипуляции не имели права на жизнь", — отметила спикер.
По ее словам, на днях на площадке БФУ откроется большая документальная фотовыставка, посвященная Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурму Кенигсберга, где работали порядка 20 фронтовых корреспондентов Совинформбюро. Она подчеркнула, что все кадры уникальны, многие из них будут показаны впервые.
Видеомост состоялся в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
ОбществоКенигсбергРоссияМоскваНаталья ТюринаРоссийская академия наукАлександр ЗвягинцевСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к Победе80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)Балтийский федеральный университет
 
 
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