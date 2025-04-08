https://ria.ru/20250408/osvobozhdenie-2009868185.html

"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции

"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции - РИА Новости, 08.04.2025

"Ужас Гитлера". Историки обсудили подробности Кенигсбергской операции

Без Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурма Кенигсберга не было бы победы в Берлинской операции. Такое мнение высказал заместитель... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:00:00+03:00

2025-04-08T09:00:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Без Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурма Кенигсберга не было бы победы в Берлинской операции. Такое мнение высказал заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, автор цикла документальных фильмов "Без срока давности", писатель Александр Звягинцев, выступая на круглом столе в формате видеомоста Москва — Калининград к 80-летию завершения Кенигсбергской операции."Нерушимая цитадель была разрушена, и это имело колоссальное политическое, моральное и стратегическое значение. Была разгромлена крупнейшая группировка Вермахта в Восточной Пруссии, уничтожен Кенигсбергский плацдарм. Благодаря этой операции мы получили контроль над балтийским побережьем", — отметил он, добавив, что лично для него тема Кенигсберга "осколком памяти сидит в груди и всегда готова задеть аорту".По мнению советника директора Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории России XX-XXI веков МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Девятова, падение непреступного форта произвело на Гитлера "совершенно ужасающее впечатление".Эксперт отметил, что немцы имели группировку войск в тылу советских соединений, которые шли на Берлин. "Три армии профессиональных бойцов, серьезные авиационные группировки и подводный флот. В Кенигсберге — мощнейшем узле обороны — располагалась учебная база для офицеров-подводников", — добавил он.Между тем, как сообщил старший научный сотрудник Центра военной истории Института российской истории РАН Мирослав Морозов, в настоящее время ведется подготовка к изданию сборников материалов, накопленных с 1941 по 1945 годы центральной комиссией по изучению Великой Отечественной войны, которую многие знают под названием "Комиссия Минца". Комиссия была собрана в конце 1941 года для того, чтобы "по горячим следам" проводить устные интервью с воинами, только что вышедшими из боя. Взятие Кенигсберга и бои за Восточную Пруссию в 1945 году стали одним из направлений тематической работы этой комиссии.Удалось проинтервьюировать бойцов 11-й гвардейской армии, которой командовал генерал Кузьма Галицкий. Именно она наносила главные удары в апрельских боях при штурме Кенигсберга. "Всего в архиве института российской истории было выявлено 132 таких интервью. Для своего сборника мы отобрали 48 наиболее ярких", — сообщил Морозов. Историк также отметил, что рабочее название сборника — "Форт мы взяли двумя взводами" — фраза из интервью героя советского союза сержанта Ивана Кошкарова.По словам Морозова, Восточно-Прусская операция была одной из самых кровопролитных. "Красная армия в ходе боев за Восточную Пруссию только безвозвратных потерь понесла 126,5 тысяч бойцов и командиров. Это равно потерям Советского Союза в Советско-финляндской войне", — уточнил он.Согласно сводкам о боевом и численном составе 11-й гвардейской армии к началу штурма Кенгсберга вместо положенных по штату 12 тысяч человек, дивизии были укомплектованы примерно на 4 тысячи, в них формировались от 10 до 6 штурмовых отрядов. "Роты были половинного состава, поэтому "Мы взяли форт двумя взводами" — это не шапкозакидательство, а те реалии, в которых приходилось воевать нашим солдатам в 1945 году", — подчеркнул спикер."Мы живем на уникальной земле, где каждый школьник знает, что на Балтийской косе до сих пор можно найти сплющенные пули, которые сталкивались в процессе боя — настолько плотно шли сражения на территории Калининградской области", — отметил в свою очередьи.о. ректора Балтийского федерального университета им. И. Канта Максим Демин. По его словам, вопросы формирования и сохранения исторической памяти являются приоритетными для университета как в исследовательской, так и в воспитательной сферах.По словам Демина, к 9 мая будет запущен уникальный проект, который объединит результаты исследований по отдельным эпизодам Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Речь идет о цифровой реконструкции штаба под руководством генерала армии Галицкого. "По сути, это цифровой двойник, воссозданный с исторической достоверностью и упакованный в самую современную цифровую оболочку", — пояснил и.о. ректора, подчеркнув, что любой пользователь сможет полностью погрузиться в события тех дней.О сохранении исторической правды говорила и начальник Управления проектов в области образования Международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина."Мы являемся наследниками Совинформбюро, созданного в первые дни войны, и на нас лежит огромная ответственность с точки зрения сохранения исторической правды. Мы понимаем, что в истории нет сослагательного наклонения, и здесь очень важно, чтобы никакие манипуляции не имели права на жизнь", — отметила спикер.По ее словам, на днях на площадке БФУ откроется большая документальная фотовыставка, посвященная Восточно-Прусской стратегической наступательной операции и штурму Кенигсберга, где работали порядка 20 фронтовых корреспондентов Совинформбюро. Она подчеркнула, что все кадры уникальны, многие из них будут показаны впервые.Видеомост состоялся в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе", который реализуется РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html

https://sn.ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009784715.html

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