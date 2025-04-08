В Алма-Ате военнослужащие и ветераны посетили могилы героев ВОВ
Военнослужащие, ветераны и курсанты посетили могилы героев ВОВ в Алма-Ате
© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаКазахстанские военнослужащие во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 8 апр - РИА Новости. Казахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты посетили могилы героев Великой Отечественной войны на кладбищах в Алма-Ате, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны Казахстана.
"В Алматы по инициативе ветеранов вооруженных сил было организовано мероприятие с посещением могил героев Великой Отечественной войны, похороненных на (кладбище) Кенсай-1 и Центральном кладбище. В акции приняли участие военнослужащие городского департамента по делам обороны, представители республиканского общественного объединения (РОО) "Ветераны Вооруженных Сил", курсанты военного института cухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, студенты военной кафедры политехнического университета и академии гражданской авиации. Участники привели в порядок территории вокруг могил, очистили памятники и плиты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаКазахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
Казахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
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© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаКазахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
Казахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
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Казахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
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Казахстанские военнослужащие, ветераны вооруженных сил и курсанты во время мероприятия с посещением могил героев Великой Отечественной войны в Алма-Ате
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Уточняется, что на Кенсайском кладбище похоронены выдающиеся личности, такие как дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, Герой Советского Союза Бауыржан Момышулы, народные герои Сагадат Нурмагамбетов, Рахимжан Кошкарбаев и Касым Кайсенов. Также студенты военной кафедры академии гражданской авиации приняли участие в уборке могилы легендарного летчика дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.
"Сегодня мы почитаем память наших отцов, дедов и прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мы с гордостью сохраняем их память и передаем этот пример будущим поколениям", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя алма-атинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных Сил" Тулегена Мустафина.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.