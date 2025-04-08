Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы" - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:59 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009984436.html
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы" - РИА Новости, 08.04.2025
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы", она будет "работать на общую победу", считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:59:00+03:00
2025-04-08T11:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
сталинград
геннадий зюганов
леонид слуцкий (политик)
сергей миронов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799501848_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c66eb0abf37cb7ed2425fcf81880f1ac.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы", она будет "работать на общую победу", считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. В Госдуме во вторник открылась выставка "Основы Великой Победы", на которой представлены стенды, рассказывающие историю победы в Великой Отечественной войне. "Без единства и сплочённости всех политических сил, к которым призывает каждый день президент, невозможно победить эту новую Антанту... Мы должны опереться на свою тысячелетнюю историю, на нашу великую победу, которая здесь блестяще отражена по всем семи этапам", - сказал в ходе открытия выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Зюганов уверен, что выставка будет работать "на сплочение и общую победу". "Эта выставка и подарок всем нам накануне великого 80-летия этой исторической даты", - добавил депутат. В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка говорит не только об истории Великой Победы, но и о том, что это знаковая дата для всего человечества. "Она означает не только сохранение нашей бессмертной памяти о том времени, но и неразрывную связь времён", - добавил парламентарий. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в ходе открытия выставки подчеркнул, что "истоки Великой Победы очень нужны". Депутат также поддержал Зюганова в том, что город Волгоград должен быть переименован в Сталинград. Руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев поблагодарил фракцию КПРФ за организацию выставки.
https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html
https://ria.ru/20250306/gosduma-2003349418.html
волгоград
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799501848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b56da1ed5914e67f5bfb834b34923c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, сталинград, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), сергей миронов, госдума рф, кпрф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Миронов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"

Зюганов: выставка КПРФ Основы Великой Победы будет работать на общую победу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВ Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
В Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы", она будет "работать на общую победу", считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
В Госдуме во вторник открылась выставка "Основы Великой Победы", на которой представлены стенды, рассказывающие историю победы в Великой Отечественной войне.
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
26 марта, 20:12
"Без единства и сплочённости всех политических сил, к которым призывает каждый день президент, невозможно победить эту новую Антанту... Мы должны опереться на свою тысячелетнюю историю, на нашу великую победу, которая здесь блестяще отражена по всем семи этапам", - сказал в ходе открытия выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов уверен, что выставка будет работать "на сплочение и общую победу".
"Эта выставка и подарок всем нам накануне великого 80-летия этой исторической даты", - добавил депутат.
В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка говорит не только об истории Великой Победы, но и о том, что это знаковая дата для всего человечества.
"Она означает не только сохранение нашей бессмертной памяти о том времени, но и неразрывную связь времён", - добавил парламентарий.
Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в ходе открытия выставки подчеркнул, что "истоки Великой Победы очень нужны". Депутат также поддержал Зюганова в том, что город Волгоград должен быть переименован в Сталинград.
Руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев поблагодарил фракцию КПРФ за организацию выставки.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы
6 марта, 10:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградСталинградГеннадий ЗюгановЛеонид Слуцкий (политик)Сергей МироновГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала