https://ria.ru/20250408/gosduma-2009984436.html

В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"

В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы" - РИА Новости, 08.04.2025

В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы"

В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы", она будет "работать на общую победу", считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:59:00+03:00

2025-04-08T11:59:00+03:00

2025-04-08T11:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

сталинград

геннадий зюганов

леонид слуцкий (политик)

сергей миронов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Госдуме открылась выставка КПРФ "Основы Великой Победы", она будет "работать на общую победу", считает глава КПРФ Геннадий Зюганов. В Госдуме во вторник открылась выставка "Основы Великой Победы", на которой представлены стенды, рассказывающие историю победы в Великой Отечественной войне. "Без единства и сплочённости всех политических сил, к которым призывает каждый день президент, невозможно победить эту новую Антанту... Мы должны опереться на свою тысячелетнюю историю, на нашу великую победу, которая здесь блестяще отражена по всем семи этапам", - сказал в ходе открытия выставки лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Зюганов уверен, что выставка будет работать "на сплочение и общую победу". "Эта выставка и подарок всем нам накануне великого 80-летия этой исторической даты", - добавил депутат. В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выставка говорит не только об истории Великой Победы, но и о том, что это знаковая дата для всего человечества. "Она означает не только сохранение нашей бессмертной памяти о том времени, но и неразрывную связь времён", - добавил парламентарий. Глава "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов в ходе открытия выставки подчеркнул, что "истоки Великой Победы очень нужны". Депутат также поддержал Зюганова в том, что город Волгоград должен быть переименован в Сталинград. Руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев поблагодарил фракцию КПРФ за организацию выставки.

https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html

https://ria.ru/20250306/gosduma-2003349418.html

волгоград

сталинград

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волгоград, сталинград, геннадий зюганов, леонид слуцкий (политик), сергей миронов, госдума рф, кпрф