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В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 07.04.2025
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Хорошие новости
 
15:41 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/tyulen-2009823534.html
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 07.04.2025
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:41:00+03:00
2025-04-07T15:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что тюлененка забрали с берега сотрудники помогающей с разными работами на южном побережье компании. Первого апреля сообщалось, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала 2025 года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20250406/katyusha-2009654356.html
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ленинградская область, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Репино, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области спасли истощенного детеныша тюленя

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш серого тюленя, найденный в в Ленинградской области
Детеныш серого тюленя, найденный в в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш серого тюленя, найденный в в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
"К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", - говорится в сообщении фонда.
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Отмечается, что тюлененка забрали с берега сотрудники помогающей с разными работами на южном побережье компании.
Первого апреля сообщалось, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала 2025 года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиЛенинградская областьСанкт-ПетербургРепиноФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
 
 
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