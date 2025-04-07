https://ria.ru/20250407/tyulen-2009823534.html

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 07.04.2025

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:41:00+03:00

2025-04-07T15:41:00+03:00

2025-04-07T15:41:00+03:00

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санкт-петербург

репино

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что тюлененка забрали с берега сотрудники помогающей с разными работами на южном побережье компании. Первого апреля сообщалось, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала 2025 года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250406/katyusha-2009654356.html

https://ria.ru/20250407/manul-2009724809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, санкт-петербург, репино, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга