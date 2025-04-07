В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
В Ленинградской области спасли истощенного детеныша тюленя
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Истощенного детеныша тюленя спасли в Ленинградской области и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
"К нам приехал еще один тощенький тюлененок из Усть-Луги", - говорится в сообщении фонда.
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Отмечается, что тюлененка забрали с берега сотрудники помогающей с разными работами на южном побережье компании.
Первого апреля сообщалось, что более 20 детенышей балтийских нерп и серых тюленей уже спасли с начала 2025 года и направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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