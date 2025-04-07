https://ria.ru/20250407/putin-2009813308.html

Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей на красный свет

Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей на красный свет - РИА Новости, 07.04.2025

Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей на красный свет

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1,5 тысячи рублей за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:01:00+03:00

2025-04-07T15:01:00+03:00

2025-04-07T15:01:00+03:00

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1,5 тысячи рублей за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. Прежде законодательство предусматривало штрафы в размере 1,5 тысячи рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и в размере 500 рублей - в остальных регионах за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. Подписанный закон распространяет данные штрафы также на переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу или переезду при запрещающем сигнале светофора. Законом также уточняется, что административное наказание за повреждение железнодорожных путей, сооружений и устройств сигнализации или связи либо других объектов инфраструктуры (включая путевые объекты) железнодорожного транспорта или метрополитена, а также сбрасывание на пути предметов будет наступать, если эти действия могут вызвать нарушение движения поездов и не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, законом вводится административная ответственность за повреждение ограждений вдоль железнодорожных путей. Документ также увеличивает штрафы за данное правонарушение и повреждение защитных лесонасаждений или снегозащитных ограждений. Совершение соответствующих правонарушений повлечет за собой штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей для граждан (в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградских областях от трех до пяти тысяч) и от пяти тысяч до десяти тысяч - для должностных лиц (в вышеуказанных субъектах от 20 до 50 тысяч).

https://ria.ru/20250407/zakon-2009812347.html

https://ria.ru/20250407/shtraf-2009776370.html

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ленинградская область

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общество, москва, санкт-петербург, ленинградская область, владимир путин, россия